Diputación de León rinde mañana homenaje a la UME en Castrocalbón por su actuación en los incendios del pasado verano

Cartel realizado por la Diputación de León con motivo del acto de homenaje a la UME que tendrá lugar mañana en Castrocalbón por su actuación en los incendios del pasado verano. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pabellón deportivo de Castrocalbón acogerá mañana a partir de las 12.00 horas un homenaje a la Unidad Militar de Emergencias (UME) organizado por la Diputación de León, cuyo objetivo es reconocer la labor de este cuerpo del Ejército de España en los incendios del pasado verano en la provincia de León.

Más de 100.000 hectáreas quemadas y 10.000 personas desplazadas de 50 municipios fueron las consecuencias de las llamas. De esta forma, el acto pretende ser un homenaje a la UME, pero también extensivo a quienes lucharon contra el fuego y colaboraron en las tareas de extinción y logística durante estos sucesos.

A todo ello se añade que en 2025 se cumple el vigésimo aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que fue aprobada el 7 de octubre de 2005 con un batallón, el V, con sede en Ferral del Bernesga (León), según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Este reconocimiento estará encabezado por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel y contará con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el segundo jefe de la UME, el general de Brigada Fernando Martín Pascual; el teniente coronel jefe del BIEM V de la UME, Pablo Samaniego; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y el alcalde de Castrocalbón, Luis Antonio Cenador Pérez, además de otras autoridades civiles, políticas y militares.