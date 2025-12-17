Diputación de León subirá de categoría los 5 parques de bomberos cuyas obras prevén iniciarse en el actual mandato

Los 25 nuevos bomberos del Sepeis de León en el acto oficial de recibimiento celebrado en el Palacio de los Guzmanes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha anunciado este miércoles que la institución trabaja para elevar de categoría los cinco nuevos parques de bomberos que se encuentran en tramitación para su instalación en Villafranca del Bierzo, Bembibre, Sahagún, La Bañeza y La Pola de Gordón y cuyas obras prevén iniciarse antes de que concluya el actual mandato.

En concreto, se plantea que los nuevos parques de bomberos sean de tipo 2, al igual que los de Valencia de Don Juan, Celada, Villablino y Cistierna, mientras que los de León capital y Ponferrada son de tipo 1. En un primer momento estas infraestructuras se proyectaron con inferior categoría y la propuesta responde a la intención de ofrecer la misma calidad en el servicio que los parques que actualmente están en funcionamiento.

En cuanto a los trámites de dichas infraestructuras, Courel ha detallado que los proyectos tendrán que ser recepcionados y aprobados por parte de la Diputación para pasar automáticamente después al proceso de licitación para que sea "lo más rápido posible" y puedan ser puestos en funcionamiento con el fin de que el servicio pueda cubrir una mayor parte de territorio en la provincia. "Es una garantía que el servicio pueda acceder con mayor prontitud, con mayor rapidez", ha apostillado.

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en el acto oficial de recibimiento a los 25 nuevos bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), que en las próximas semanas se incorporarán a sus destinos en los diferentes parques de bomberos de la provincia.

El acto, presidido por el presidente de la Diputación de León, ha contado con la presencia del vicepresidente y diputado responsable del Sepeis, Luis Alberto Arias y por el jefe del servicio, Julián Alcalá. Durante el mismo, se ha procedido a la entrega individual de los cascos a cada uno de los nuevos efectivos y a la tradicional foto de familia.

Durante su intervención, Álvarez Courel ha subrayado la importancia de esta incorporación para seguir reforzando un servicio joven, pero ya plenamente operativo, que comenzó a funcionar hace dos años y medio, tras años de demanda para dotar a la provincia de León de un sistema público y profesional de atención a emergencias.

En este sentido, ha recordado la labor desempeñada por el Sepeis en incendios recientes y en múltiples intervenciones de diversa naturaleza, siempre con "profesionalidad, coordinación y vocación de servicio público".

85 EFECTIVOS FUNCIONARIOS

Con la llegada de estos 25 nuevos bomberos, el Sepeis alcanzará los 85 efectivos funcionarios, integrados en una estructura que además suma jefatura, suboficial y personal administrativo, todos ellos con formación específica y plenas garantías laborales.

Los nuevos bomberos, una vez finalizado su periodo formativo, se incorporarán a los parques actualmente en funcionamiento en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villablino, a los que se sumarán próximamente los de Bembibre, Sahagún, La Pola de Gordón, Villafranca del Bierzo y La Bañeza.

MÁS DE 14 MILLONES DE EUROS

Courel ha destacado la inversión realizada para el despliegue del Sepeis, con más de 14 millones de euros destinados hasta la fecha a la construcción y equipamiento de los parques de bomberos, a lo que se añaden más de seis millones de euros en vehículos y material especializado.

Para el ejercicio 2026 el presupuesto del servicio superará los 10 millones de euros con los que, según ha señalado, se refleja el compromiso de la Institución provincial con la seguridad y la atención a las emergencias en todo el territorio.

El presidente ha sostenido que, más allá de las cifras y las infraestructuras, "el alma del servicio" son las personas que lo integran, dando la bienvenida a los nuevos bomberos a una institución "que desde hoy también es su casa" y deseándoles una trayectoria profesional marcada por el servicio a la ciudadanía.