Diputación de León trasladará a Óscar Puente el 16 de octubre todas las reivindicaciones recibidas desde hace un año

La Diputación de León aprobará los próximos presupuestos antes de 2026 con una ejecución de los de 2025 cercana al 80% - EUROPA PRESS

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha asegurado este miércoles que trasladará al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, todas las reivindicaciones realizadas por los grupos políticos con representación en la institución provincial desde hace un año en la reunión que mantendrán el próximo día 16 de octubre.

Álvarez Courel ha explicado que, finalmente se reunirá con Óscar Puente dentro de tres semanas, tras haber tenido que esperar a celebrar el encuentro a causa del permiso por paternidad del titular del Ministerio.

En la reunión, según ha apuntado, también estará presente el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller. "Plantearemos al ministro todas aquellas peticiones, desde la primera hasta la última, que a lo largo de este último año se han recibido", ha recalcado.

Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo en el transcurso de la celebración del pleno de la Diputación, tras preguntar el PP cuándo se produciría la reunión entre la institución provincial y el ministro de Transportes.

En este contexto, el presidente de la Diputación de León ha recordado que el pasado día 4 se solicitó una reunión con el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino y no ha habido respuesta.

"Miren a ver si nos hacen las gestiones para ver si podemos tener una reunión", ha expresado Álvarez Courel a los representantes del PP, a quienes ha señalado que es necesario abordar con Sanz Merino cuestiones como el estado de algunas carreteras de la provincia cuya reparación debería abordarse antes de que comience la temporada de esquí.