Diputación lleva la marca Milla de Oro del Vino a la camiseta del Real Valladolid

Gabriel Solares (i) y Conrado Íscar, durante la presentación del acuerdo de colaboración. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y el Real Valladolid han unidos "fuerzas" esta temporada con un acuerdo de colaboración que permitirá que la marca Milla de Oro del Vino-Provincia de Valladolid luzca en la camiseta del primer equipo durante toda la temporada.

La iniciativa supone una "importante plataforma de promoción" para la provincia y para su sector vitivinícola y turístico, ya que permitirá proyectar la marca ante "miles de aficionados tanto en los partidos disputados en el Estadio José Zorrilla como en los desplazamientos del equipo por toda España".

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y el presidente del conjunto blanquivioleta, Gabriel Solares, han presentado en Boecillo este acuerdo con "vocación común: estar al lado de los vallisoletanos y llevar el nombre de la provincia más allá de sus fronteras".

"La Milla de Oro del Vino representa la riqueza y diversidad de la provincia de Valladolid, que cuenta con cinco denominaciones de origen, bodegas, viticultores y cuatro rutas enoturísticas que han convertido al territorio en un referente nacional e internacional del vino y el enoturismo".

El acuerdo se produce además en un momento "especialmente importante" para el Real Valladolid, que afronta una nueva temporada con el objetivo de regresar a Primera División.

La reciente ampliación de capital acometida por el club permitirá afrontar la configuración de una plantilla "competitiva para alcanzar este objetivo", ha añadido.

La Diputación de Valladolid se suma así al "esfuerzo" del club y refuerza su respaldo al equipo "que representa a toda la provincia, consolidando una colaboración entre ambas instituciones".

Este apoyo forma parte también de la "apuesta" de la Diputación por el deporte como herramienta de salud, educación, convivencia y vertebración del territorio, con una especial atención al deporte base, los clubes y deportistas de la provincia y la mejora de las instalaciones deportivas de los municipios.

"El acuerdo presentado en Boecillo supone, en definitiva, una alianza para promocionar la provincia de Valladolid a través de dos de sus grandes señas de identidad: el deporte y el enoturismo, llevando la imagen de la provincia a miles de personas durante toda la temporada", finaliza la información.