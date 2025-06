Diputación niega que vaya a enviar bomberos al parque de Peñaranda, frente a lo asegurado por su alcaldesa

SALAMANCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, a través de la Delegación de Protección Civil, ha desmentido "de manera tajante" las afirmaciones realizadas en la noche del miércoles en el pleno municipal por la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, en relación con el parque comarcal de bomberos.

Según ha indicado la Diputación, "es cierto que recientemente se celebró una reunión entre la alcaldesa y el diputado delegado de Protección Civil, Roberto Martín, como muestra de la voluntad permanente de diálogo de esta institución".

Sin embargo, han asegurado que es "rotundamente falso" que en dicha reunión se adquiriera compromiso alguno para enviar bomberos funcionarios al parque de Peñaranda, "como de forma interesada y absolutamente irresponsable ha afirmado la alcaldesa", han indicado desde la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación de Salamanca asegura mantener desde el primer día su compromiso firme con la seguridad de todos los municipios de la provincia, incluida Peñaranda, garantizando un servicio profesional de extinción de incendios desde el parque principal de Villares de la Reina y en coordinación con los parques comarcales, conforme a los criterios técnicos y legales que rigen el servicio provincial, han añadido.

"Nos parece gravísimo que la alcaldesa juegue con un tema tan delicado como la seguridad y la respuesta ante emergencias para intentar apuntarse un tanto político. No todo vale. No se puede mentir a la ciudadanía con un tema tan sensible como este", han subrayado desde la Diputación provincial.

Por último, la Diputación de Salamanca ha asegurado que "seguirá trabajando, como siempre, con rigor, responsabilidad y planificación para mejorar la cobertura del servicio, pero sin promesas falsas. Quienes hoy tratan de vender humo saben perfectamente que la funcionarización de los parques comarcales requiere procesos largos y rigurosos, que afectan a toda la provincia y no pueden improvisarse".

Y han pedido a la alcaldesa de Peñaranda "mayor seriedad y más respeto a una institución que trabaja cada día por la seguridad de todos los salmantinos".