La Diputación nombra 'Supersegoviana' a la arqueóloga Lidia Merenciano para reivindicar "la otra mitad de la Historia"

La 'Supersegoviana', Lidia Merenciano, recibe el nombramiento del presidente De Vicente y la diputada de Igualdad, Pilar Martín. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha celebrado el acto central con motivo del Día Internacional de las Mujeres, con el nombramiento de 'Supersegoviana' a la joven arqueóloga y divulgadora en redes Lidia G. Merenciano, que ha reivindicado la arqueología para recuperar "la otra mitad de la Historia".

El conjunto de actividades para conmemorar el Día de la Mujer, 8 de marzo, ha tenido este año el lema 'Cuando cambias la mirada... aparece la otra mitad de la Historia. La arqueología también desentierra silencios', con el que la institución ha querido destacar la necesidad de revisar el pasado con una perspectiva más justa y completa.

El evento ha tenido como gran protagonista a la arqueóloga y divulgadora Lidia G. Merenciano, quien ha sido nombrada oficialmente como la nueva 'Supersegoviana', y se ha sumado a una lista de mujeres destacadas de la provincia a las que la Diputación reconoce anualmente por su trayectoria y compromiso.

El acto se ha iniciado con la lectura de un manifiesto institucional que ha contado con el respaldo y la voz de los distintos grupos políticos que componen la Corporación provincial, con la excepción de Vox, que ha declinado sumarse al texto. A través del documento, la Diputación ha reafirmado su compromiso de seguir colaborando con los centros educativos para fomentar la igualdad desde la infancia, e impulsar medidas para prevenir y detectar la violencia machista en todas sus formas.

El manifiesto ha puesto especial atención a los nuevos desafíos digitales, mencionando la lucha contra la explotación sexual en línea, los discursos misóginos y el uso inadecuado de tecnologías como la inteligencia artificial para fines discriminatorios.

Asimismo, se ha subrayado la intención de continuar visibilizando y valorando las aportaciones fundamentales de las mujeres en el medio rural.

Lidia G. Merenciano, de veinticinco años, titulada en Arqueología y Antropología Física, y autora de la novela 'Penélope', se ha convertido en una figura de referencia en la divulgación de contenidos históricos y patrimoniales a través de las redes sociales.

Su capacidad para captar la atención de las audiencias más jóvenes ha sido uno de los motivos principales para su elección como imagen de la campaña de este año.

Durante su intervención, Merenciano ha agradecido el reconocimiento y ha defendido con firmeza el papel de las Humanidades y la importancia de que ciencias como la arqueología adopten una mirada de género.

Según ha explicado, es fundamental evitar errores del pasado, como el de calificar automáticamente como masculinos ciertos hallazgos vinculados a la caza o el poder basándose únicamente en estereotipos preestablecidos.

Merenciano ha recordado que las investigaciones más recientes demuestran que "entre el 30 y el 50 por ciento de los humanos que salían en partidas de caza eran mujeres, por lo que hay que abandonar el estereotipo de los hombres cazadores y las mujeres recolectoras como papeles cerrados".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha dado la bienvenida a Merenciano a este grupo de mujeres que, según sus palabras, han logrado destacar "gracias al esfuerzo y la confianza en sus propias capacidades frente a los obstáculos".

De Vicente ha defendido la necesidad de alcanzar una "versión completa de la Historia, que no ignore la presencia y el trabajo de la mujer a lo largo de los siglos".

El presidente provincial ha confiado en que el trabajo de visibilidad que realiza la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad ayude a que la sociedad llegue a un punto en el que pueda olvidarse de quienes consideran "impertinente" celebrar el 8 de marzo.

De Vicente ha recordado cómo encabeza una administración "donde la toma de decisiones y la construcción de la provincia se realizan de manera conjunta entre hombres y mujeres" y ha asegurado que en la Diputación "la perspectiva de género está integrada desde el propio Pleno hasta el trabajo diario en los despachos".

El acto ha concluido con la proyección de un vídeo promocional que profundiza en la figura de la nueva 'Supersegoviana' y el descubrimiento de una ilustración creada por la artista Celia Uve.

Esta obra sigue la estela artística de los nombramientos anteriores y servirá como icono visual de una campaña que busca, ante todo, que la provincia de Segovia desentierre sus silencios y reconozca a todas aquellas mujeres que también construyeron su historia.