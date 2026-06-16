Diputación de Palencia amplía a 100.000 euros las ayudas de comercio minorista en pueblos pequeños, con 38 beneficiarios

Comercio de proximidad en un pueblo de Palencia. - DIP PALENCIA.

PALENCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha incrementad un 53 por ciento, hasta los 100.000 euros, la partida destinada al mantenimiento de servicios esenciales de abastecimiento en el medio rural a través de la convocatoria de ayudas dirigida a comercios minoristas de proximidad y vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en los pueblos más pequeños.

La propuesta de resolución de las ayudas ha recibido el visto bueno de la Comisión Informativa de Desarrollo Socioeconómico y permitirá apoyar a 38 beneficiarios, 9 más que en la convocatoria anterior, cuando se concedieron 29 ayudas por importe de 65.546 euros.

El presupuesto aumenta un 52,6 por ciento, hasta los 100.000 euros para poder dar así asumir todas las solicitudes que cumplían los requisitos presentadas.

De esta manera, el número de beneficiarios aumenta en un 31 por ciento, y consolidando una línea de apoyo destinada a garantizar el acceso a productos básicos en los municipios de menor población.

La convocatoria está dirigida a establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta ambulante que desarrollan su actividad en municipios de hasta 500 habitantes de la provincia para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos así como al mantenimiento de estructuras comerciales que generan actividad económica, empleo y servicios en el territorio.

La línea destinada a apoyar a pequeños establecimientos comerciales situados en municipios de hasta 500 habitantes beneficiará a 18 comercios rurales, con una cuantía global de 48.525,41 euros.

La segunda línea permitirá apoyará a 20 vendedores ambulantes, con una dotación de 51.475 euros.