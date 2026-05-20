Diputación de Palencia amplía hasta los 327.560 euros el programa 'A Huebra' para atender 93 solicitudes

Archivo - El programa 'A Huebra' de Diputación de Palencia llega a 57 localidades con una inversión de 210.000 euros - DIPUTACIÓN DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha ampliado el presupuesto del programa 'A Huebra' para poder atender las 93 solicitudes recibidas desde los ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia, por lo que las ayudas alcanzarán los 327.560 euros.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado ya la convocatoria del programa con una ampliación de la dotación económica inicial que permitirá atender todas las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos establecidos en las bases.

De este modo, la Institución Provincial ha incrementado el crédito de la convocatoria desde los 210.000 euros inicialmente previstos hasta alcanzar finalmente los 327.560 euros, lo que supone un aumento de más de 117.000 euros para así "dar respuesta a la elevada demanda registrada por parte de ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia".

A través de este incremento presupuestario, recibirán ayuda un total de 93 entidades locales, de las que 64 son ayuntamientos y 29 juntas vecinales, frente a las 57 ayudas concedidas en la convocatoria del pasado año.

La elevada participación vuelve a confirmar el "arraigo y consolidación" de este programa en los municipios palentinos, así como el "compromiso" de vecinos y entidades locales con la mejora y mantenimiento de los espacios comunes y el cuidado del entorno, tal y como ha destacado la institución provincial a través de un comunicado.

El programa 'A Huebra' tiene como objetivo promover e incentivar acciones de voluntariado ambiental y colaboración vecinal para la mejora de espacios públicos, recuperando una tradición histórica profundamente vinculada al medio rural palentino.

La Diputación rescató hace 14 años esta práctica tradicional, conocida popularmente como "ir a huebra", mediante la cual los vecinos colaboraban de forma conjunta en trabajos de interés común para el pueblo, dejando temporalmente sus tareas particulares para participar en labores comunitarias.

Las ayudas permiten financiar actuaciones relacionadas con la adecuación ambiental de espacios comunes, recuperación de zonas degradadas, mejora de parques y jardines, creación de huertos municipales sostenibles, actuaciones de fomento de la biodiversidad, restauración de elementos tradicionales o programas de compostaje comunitario y gestión de residuos de poda.

La convocatoria contempla subvenciones que pueden alcanzar hasta el cien por cien del presupuesto aprobado, con un máximo de 5.000 euros por iniciativa y hasta 8.000 euros en el caso de actuaciones vinculadas a la gestión de residuos de poda.