Diputación de Palencia apoya con 90.000 euros al Itagra para proyectos innovación agraria

Imagen de archivo de Armisén en una jornada del Itagra. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha renovado el convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario y Alimentario (Itagra) por importe de 90.000 euros que servirá para realizar actividades analíticas, la promoción y divulgación de estudios y la formación para el sector agrario y agroalimentario.

Según ha destacado el diputado de Turismo, Promoción Económica y Empleo, Agricultura y Desarrollo Rural, Luis Calderón, el Itagra supone una "oportunidad" para el "desarrollo" de la provincia y que uno de sus "puntales fundamentales" está en el sector primario y la transformación agroalimentaria".

El objetivo principal de este convenio es la "mejora de cultivos en la provincia, la promoción del cultivo sostenible y eficiente, el incremento de la formación del sector y la introducción de nuevas variedades eficientes".

El acuerdo recoge para este año acciones como estudios sobre la potencialidad del cultivo de frutos secos y olivos y de plantas arbustivas y arbóreos y aromáticas en el norte de la provincia; concurso de vinos artesanales; aplicación de bioestimulantes y microorganismos beneficiosos para la mejora del suelo y la productividad agrícola y la introducción al cultivo del lino textil en Tierra de Campos entre otros.

Diputación de Palencia mantienen desde 2001 su colaboración con ITAGRA, que nació en el año 2000, mediante convenios de colaboración que se han ido incrementando en cuantía a lo largo de estos años.