La Diputación de Palencia aprueba en pleno 8,9 millones para los Planes Provinciales y nuevas ayudas a municipios

Un momento del pleno. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado la convocatoria 2027 de los Planes Provincia con una cuantía que se estima en 8,96 millones de euros (sin contar las bajas de los planes anteriores).

A esta cantidad, hay que sumar la parte correspondiente a los importes de las obras de 24 municipios que solicitaron acumular las cantidades de los dos años en la convocatoria de 2026, para mejorar la planificación de sus inversiones.

La nueva convocatoria que regirá la contratación de las obras y servicios del Plan Provincial de Cooperación para el próximo año 2027, que en base a las directrices aprobadas para el periodo 2026- 2029 cuenta con importantes ventajas tanto en los conceptos subvencionables, como en la financiación, con el fin de favorecer a todos los Ayuntamientos y, especialmente, a los de menor población, para que puedan ejecutar las obras y servicios esenciales para su desarrollo, tal y como ha destacado la presidenta, Ángeles Armisén, durante la sesión plenaria.

La aprobación abre el plazo hasta el 15 de septiembre para la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín de la Provincia, y el plazo para presentar las solicitudes por parte de los Ayuntamientos, así como el procedimiento para efectuar las contrataciones.

Los conceptos subvencionables de los planes provinciales se ampliaron el año pasado y permiten a las entidades locales destinar la adquisición de material inventariable (mobiliario, maquinaria de jardinería, vehículos, equipos informáticos, etc.).

La diputada de Hacienda, María José de la Fuente, ha explicado que los ayuntamientos pueden dedicar el 100 cien de la cuantía que les corresponde, con una cofinanciación de la Diputación del 50 por ciento, que se eleva al 60 por ciento en el caso de que se adquieran vehículos eléctricos, con el fin de mejorar los servicios públicos locales.

En este sentido, ha recordado que también existe una línea específica para conectividad y redes Wi-Fi públicas en las entidades locales, con una financiación preferente del 80 por ciento, que facilita, con instalaciones legalmente autorizadas, el despliegue tecnológico en los municipios demandantes.

Todas estas incorporaciones se unen a las actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración, alumbrado público, mejora de edificios municipales, accesibilidad a los mismos, mejora energética, pavimentación y urbanización, infraestructuras verdes, instalaciones deportivas, caminos rurales o cementerios.

El equipo de Gobierno también ha recordado que en esta convocatoria, todos los municipios mejoraron su asignación, especialmente los más pequeños, que registran subidas del 40 por ciento en el tramo fijo por población; y que se actualizaba la cuantía por entidades locales menores y núcleos de población, que se incrementaba en un 25 por ciento.

Las directrices establecen la distribución de las cuantías, en un único tramo 'hasta 200 habitantes' en 128 municipios. "Con ello se garantiza que todos estos pequeños municipios mantengan la misma cantidad económica durante todo el periodo de vigencia de las directrices", ha insistido la diputada responsable del área.

También han recordado que la cuantía por habitante se mantiene en 16 euros. Los municipios que pierdan población solo verán reducida su asignación si el descenso supera el 10 por ciento, mientras que aquellos que ganen habitantes verán actualizado su tramo automáticamente.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

El Pleno Ordinario del mes de junio también ha aprobado la modificación del presupuesto para acoger el acomodo en de varias convocatorias de subvención a los ayuntamientos en varias vertientes, por importe de 3,5 millones: Por un lado, se abrirá una convocatoria por importe de 2,38 millones para sufragar el incremento de su gasto corriente para el funcionamiento de los servicios municipales, por el impacto económico de la inflación y el incremento de costes del combustible, que durante los últimos ejercicios han producido un incremento significativo de los gastos corrientes de los Ayuntamientos.

También se destinará un millón de euros a través de convocatoria, para financiar obras de urbanización y dotación de servicios asociadas a promociones de vivienda pública, alineadas con el Programa de Vivienda HabitaLO RURAL, cuya finalidad es atender las necesidades y demandas habitacionales de la población mediante el incremento y mejora del parque de vivienda provincial.

Por último, se ha acordado colaborar con los ayuntamientos en la preparación de los puntos seleccionados de visualización del eclipse en la provincia, para garantizar la seguridad de los visitantes, para lo que se creará una partida con un presupuesto de 70.000 euros.

Así mismo la modificación de crédito incluye un suplemento de 50.000 euros en la partida que acoge la estrategia del Plan de Atracción de Inversiones, para invertir un total de 200.000 euros para poner en marcha los ejes de acción como el 'Foro Invest in Palencia', por el que se presentan activos industriales a inversores, medios y organismos europeos