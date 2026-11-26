Pleno de la Diputación. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado el Presupuesto para 2027, que asciende a 114.647.161 euros, un 6,34 por ciento más, así como la Estrategia Provincial de Atracción de Inversiones I+P+i, una hoja de ruta para reforzar el posicionamiento económico de Palencia que favorezca la llegada de nuevas empresas y proyectos productivos y generar oportunidades.

La aprobación de las cuentas en plazo permitirá que entren en vigor el próximo 1 de enero "para garantizar la continuidad de las obras, los contratos, los servicios y la atención a los ayuntamientos, sin interrupciones" en la actividad económica que genera la Diputación en la provincia.

"El presupuesto vuelve a ser el más alto de la historia, con deuda cero y un equilibrio entre las inversiones y las mejoras de los servicios", tal y como ha señalado la vicepresidenta y diputada de Hacienda, María José de la Fuente, durante la sesión plenario.

De la Fuente ha destacado el "carácter inversor" de las cuentas aprobadas, con 42,09 millones de euros para inversiones, el 36,7 por ciento del total, y una dotación de 58,43 millones (el 51 por ciento) para financiar los servicios que la Diputación presta directamente a la ciudadanía.

A estas cantidades se suman 12,43 millones de euros en transferencias para colaborar con ayuntamientos y entidades en el mantenimiento de servicios y el desarrollo de actividades además de que la vicepresidenta ha resaltado que la Diputacion "mantiene, además, la deuda 0".

Igualmente se ha referido a las principales prioridades como el refuerzo de la prevención y extinción de incendios, que crece un 76,6 por ciento hasta los 5,85 millones para asumir la incorporación progresiva de nuevos bomberos, así como un nuevo programa de un millón de euros para el desbroce y mantenimiento de la interfaz urbano-forestal.

En materia de movilidad, se refuerza la red provincial de carreteras con 8,75 millones y se amplía el programa Dipucar, que duplica su dotación hasta los 200.000 euros para extender su cobertura a tres nuevas zonas (Venta de Baños, Carrión de los Condes y Alar del Rey-Herrera de Pisuerga).

La vivienda rural crece un 22,3 por ciento hasta creca de 2,6 millones con recursos para rehabilitación tanto del HabitaLO Rural con 1,1 millones, construcción de nuevas viviendas en Alar del Rey y Barruelo de Santullán con más de 900.000 euros, y ayudas a los jóvenes, que se incrementan hasta los 200.000 euros

En abastecimiento y depuración de agua, se crea un nuevo Plan Provincial de Abastecimiento, con un millón de euros y nuevas líneas de apoyo para construir y mantener sistemas de tratamiento de aguas residuales en pequeños núcleos con 400.000 euros.

El presupuesto incorpora, además, nuevos servicios de recogida de enseres y voluminosos, residuos de poda, puntos limpios móviles y contenedores textiles, con una dotación conjunta de 750.000 euros.

Estas actuaciones se completan con el refuerzo de los cuidados y la atención social, con un presupuesto de Servicios Sociales y con el apoyo al empleo municipal.

ESTRATEGIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES.

Por otro lado, se ha aprobado en el Pleno la estrategia de atracción de inversiones, que se acompaña de una modificación de crédito que suma 181.500 euros destinados a un convenio con CEOE Palencia para poner en marcha las primeras acciones de promoción y captación de proyectos empresariales.

Ambos acuerdos están vinculados ya que la estrategia establece las líneas de trabajo para el periodo 2026-2029 y la colaboración con CEOE Palencia permitirá desarrollar actuaciones concretas para acercar las oportunidades de la provincia a potenciales inversores.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado en su intervención que esta iniciativa permitirá "presentar los recursos y capacidades de Palencia ante empresas y sectores con potencial para desarrollar nuevos proyectos en la provincia", además de reforzar la interlocución con el tejido empresarial y la proyección exterior del territorio.

La Estrategia Provincial de Atracción de Inversiones I+P+i (Inversión, Palencia e Innovación) recoge más de medio centenar de herramientas y actuaciones distribuidas en cinco ejes.

El documento parte de un análisis de la realidad económica provincial y de sus principales fortalezas y oportunidades, y sobre esta base, plantea medidas para favorecer la modernización y digitalización de las empresas, impulsar nuevas actividades productivas, conectar la formación con las necesidades del mercado laboral y atraer y retener talento.

El objetivo es convertir las capacidades y recursos de la provincia en oportunidades concretas de actividad económica, inversión y empleo, favoreciendo la colaboración entre administraciones, empresas y agentes económicos.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado la adhesión de la Diputación al manifiesto de UNICEF con motivo del Día Mundial de la Infancia, bajo el lema 'Estamos aquí', coincidiendo con el 80 aniversario de la organización.

La sesión también ha incluido la aprobación de la declaración del Consejo Provincial de la Mujer con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que expresa el rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y reclama el compromiso de las instituciones y de la sociedad para prevenirla y combatirla.

El texto pone el foco en las dificultades añadidas que afrontan las mujeres del medio rural para acceder a los recursos de protección y atención, debido a factores como el aislamiento, la distancia o el temor a la falta de confidencialidad. Por ello, insiste en la importancia de reforzar la coordinación institucional, los recursos de proximidad, la educación y el papel de las asociaciones.

En la provincia, los Centros de Acción Social de la Diputación han atendido o realizado seguimiento durante 2026 a 255 mujeres víctimas de violencia de género, frente a las 241 del año anterior. Además, se ha prestado apoyo psicológico a 32 mujeres y 16 cuentan con dispositivo de atención telefónica Atenpro, entre otros recursos de protección y alojamiento disponibles.