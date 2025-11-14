La Diputación de Palencia apuesta por el patrimonio y la gastronomía en INTUR 2025 - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Palencia vuelve a ser uno de los atractivos escenarios de la Feria Internacional de Turismo de Interior (intur) que celebra su XXVIII edición en la Feria de Valladolid hasta 16 de noviembre con un amplio programa de actividades en su expositor de 150 metros cuadrados con el objetivo de afianzar el posicionamiento de Palencia como destino de interior de referencia.

Entre las propuestas para estos días, destacan las actividades relacionadas con el sector agroalimentario y el enoturísmo. Así, las degustaciones de la marca 'Alimentos de Palencia' y los vinos de las Denominaciones de Origen (DO) Arlanza y Cigales tendrán un espacio importante.

Durante la feria, también se presentará la APP del Canal de Castilla, una de las actuaciones integradas en el PSTD Canal de Castilla, a cargo del Consorcio para la Gestión Turística del Canal.

Talleres de mosaicos, un photocall romano, los espectáculos 'Includanza' de Fundación San Cebrián y 'Elementalmente* Palencia' de la Fundación AMGU y las presentaciones de ADRI Cerrato Palentino y el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán completarán la programación.

Intur mantiene su habitual formato, que integra la parte profesional y la de público general, con una jornada exclusiva para profesionales, INTUR Negocios, con reuniones y presentaciones enfocadas a la comercialización del producto turístico palentino e INTUR Viajeros, tres días consecutivos en los que miles de personas podrán conocer de primera mano la oferta turística de la provincia de Palencia