Diputación de Palencia apuesta por vivienda y servicios en Salinas de Pisuerga para fijar población

PALENCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha defendido su apuesta por la vivienda y los servicios públicos en Salinas de Pisuerga como motor para "fijar población y garantizar oportunidades" a quien quiera desarrollar un proyecto vital en el municipio.

Dentro de la ronda de reuniones que la presidenta de la institución provincial mantiene con regidores de la provincia, Armisén ha mantenido un encuentro con el alcalde del municipio, Julián Aguilar Macho, acompañado del diputado de zona, Urbano Alonso.

Durante la reunión, el alcalde ha trasladado, entre otras cuestiones, la necesidad de vivienda existente en el municipio para plantear la posibilidad de contar con apoyo institucional para la finalización de dos apartamentos promovidos por la Junta Vecinal de Salinas, que una vez concluidos podrán destinarse al alquiler con el objetivo de favorecer la llegada de nuevos vecinos y contribuir a fijar población en el medio rural.

Por su parte, la presidenta de la institución provincial ha informado al alcalde de las convocatorias actualmente abiertas del programa HabitaLO Rural, dirigidas tanto a ayuntamientos como a particulares, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el asentamiento de población en los municipios rurales.

Estas ayudas, que superan los 600.000 euros, reflejan la apuesta de la Diputación por impulsar un parque de viviendas en los municipios de la provincia que responda a las nuevas demandas sociales y contribuya a dinamizar el territorio.