La Diputación de Palencia celebra la Quincena del Medio Ambiente con exposiciones, jornadas y 'vídeo-charlas'

Presentación del programa de la Quincena del Medio Ambiente. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia celebra hasta el 30 de junio la Quincena Provincial del Medio Ambiente con un programa que incluye exposiciones, jornadas sobre compostaje, 'vídeo-charlas' y la entrega de los Premios 'A Huebra' 2026 y del Certamen Provincial de Fotografía.

El objetivo es fomentar la sostenibilidad de la provincia con el programa escuelas para la sostenibilidad, tal y como ha explicado el diputado de Medio Ambiente, Miguel Abia, durante la presentación, a la que ha asistido el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso.

La quincena se ha organizado en torno al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada año el 5 de junio desde que lo aprobó en 1972 la I Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano.

El programa la Diputación para esta fecha se ha consolidado "y se ha vuelto mucho más completo y transversal", según sus promotores. Lo que comenzó en 2020 con pequeños vídeos divulgativos de 15 minutos grabados por los propios profesionales, ha evolucionado y ha ido incorporando formatos muy variados como exposiciones, talleres prácticos para alcaldes, jornadas ponencias científicas de actualidad o la visibilidad de programas de educación ambiental ya históricos como las Confint provinciales.

"Hoy en día, es un punto de encuentro donde el medio ambiente en nuestra institución provincial reúne fuerzas para acercar la conciencia ecológica a todos los rincones de la provincia", ha señalado.

El programa de 2026 combina la educación, el debate profesional y el reconocimiento social y se desarrolla a través de diferentes grandes bloques, el primero de ellos las 'vídeo-charlas' de actualidad, el 3 de junio, para acercar el conocimiento experto de manera sencilla.

Así se han articulado una serie de ponencias virtuales tituladas 'Convivir con el agua', unas reflexiones sobre la relación humana con el agua en el mundo actual, a cargo del biólogo Toni Aragón; 'Nitratos y calidad del agua', de la mano de Saúl Vallejos; y 'El agua en el actual contexto de crisis climática', una ponencia del experto Fernando Valladares.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, se desarrollará la Conferencia de Jóvenes por el Agua, un espacio que acoge el VII Confint Nacional y el XI Confint Provincial con el que se pretende demostrar el relevo generacional en las aulas de la Red de Escuelas para la Sostenibilidad.

El segundo bloque es el de las exposiciones didácticas y culturales. La Esfera del Agua (del 3 al 29 de junio) es una muestra que consta de paneles informativos cedidos por Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrece herramientas educativas disponibles para su descarga directa y está pensada para concienciar a la ciudadanía y a los centros escolares.

A partir del 30 de junio, se desarrollará en el vestíbulo del Palacio Provincial el XXXVI Certamen Provincial de Fotografía 'Lugares mágicos', que mostrará las capturas que mejor retratan el patrimonio natural de la provincia.

El programa también recoge reconocimientos y premios a la implicación activa de los municipios y los ciudadanos, que tendrá dos actos clave. En concreto, el 10 de junio se entregarán los premios 'A Huebra 2026' a las localidades Onielo, Baquerín de Campos, San Felices de Castillería y Autillo de Campos, en las distintas categorías.

El 30 de junio también se entregarán los premios del XXXVI Certamen Provincial de Fotografía 'Lugares mágicos' en el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial.

Finalmente, el programa se completa con unas Jornadas sobre compostaje con la organización por parte de la Diputación de dos visitas técnicas dirigidas a alcaldes y mancomunidades los días 8 de junio en Herrera de Pisuerga y 17 de junio en Magaz de Pisuerga.

El propósito es mostrar ejemplos reales de compostaje comunitario y gestión de restos vegetales para ayudar a las entidades locales a reducir costes y cumplir con la actual normativa.