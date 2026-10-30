Diputación de Palencia concede 210.608 euros a 16 entidades locales para retirar amianto de edificios municipales

Archivo - Diputación de Palencia destina 800.000 euros para retirar cubiertas de amianto en pueblos de menos de 20.000 habitantes - DIP PALENCIA - Archivo

PALENCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a la retirada segura y sustitución de cubiertas ligeras que contienen materiales con amianto en edificios e instalaciones de titularidad de las entidades locales de la provincia, con la concesión de 210.608 a 16 entidades locales, de las que 15 son ayuntamientos y una entidad local menor.

La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), distribuye 205.208,38 euros entre los ayuntamientos beneficiarios y 5.400 euros para la Junta Vecinal de Valdecañas de Cerrato. La convocatoria contaba con una dotación inicial de 800.000 euros, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Se trata de una nueva línea de ayudas creada este año por la Diputación para financiar la "retirada segura del fibrocemento con amianto como su sustitución por nuevas cubiertas libres de este material".

Las actuaciones subvencionadas permitirán intervenir en diferentes inmuebles e instalaciones municipales para eliminar las cubiertas de fibrocemento que contienen amianto y sustituirlas por otras libres de este material. Entre los proyectos figuran la renovación de cubiertas de naves municipales, locales de usos múltiples, edificios públicos, instalaciones deportivas y espacios destinados a servicios municipales.

En concreto, los ayuntamientos beneficiarios son Abia de las Torres, Aguilar de Campoo, Baltanás, Bárcena de Campos, Belmonte de Campos, Castrillo de Villavega, Dueñas, Guardo, Husillos, Mazariegos, Osorno la Mayor, Paredes de Nava, Venta de Baños, Villada y Villarramiel. A ellos se suma la Junta Vecinal de Valdecañas de Cerrato.

Entre las actuaciones destacan la sustitución de la cubierta del graderío del campo de fútbol municipal de Guardo, la del matadero municipal de Osorno la Mayor, la de los locales municipales de Aguilar de Campoo, la nave polivalente de Abia de las Torres, la nave municipal de Mazariegos y el albergue de Villada.

También se actuará en el punto limpio de Villarramiel, en las aulas musicales de Venta de Baños y en el edificio de usos múltiples de Valdecañas de Cerrato, entre otros inmuebles.

RETIRADA ESPECIALIZADA

La convocatoria establece que los trabajos de retirada del amianto deben ser realizados por empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), conforme a las condiciones de seguridad y salud establecidas en la normativa vigente.

Asimismo, contempla la sustitución de las cubiertas retiradas por otras nuevas, resistentes, transitables y libres de amianto.

La ayuda provincial puede alcanzar hasta el 80 % del presupuesto aceptado para la retirada de las cubiertas, con un máximo de 20 euros por metro cuadrado, y hasta el 50 % del coste aceptado para la instalación de la nueva cubierta, con un máximo de 40 euros por metro cuadrado, señala la Diputación en el comunicado.

Esta línea de ayudas se integra en la Medida Estratégica 6, denominada 'Programa de regeneración y revitalización urbana', del Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia, aprobado por el Pleno de la Institución provincial el 29 de agosto de 2022.

"Con esta línea de cooperación económica, la Diputación facilita a las entidades locales la ejecución de actuaciones que requieren una intervención especializada y una inversión importante, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad y salubridad de los edificios públicos y a avanzar en la eliminación de materiales que pueden suponer un riesgo para la salud y el medio ambiente", ha concluido.