Diputación de Palencia concederá ayudas urgentes a los municipios y ganaderos afectados por los incendios

PALENCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia aprobará, con carácter urgente y extraordinario, un paquete de ayudas destinado a los municipios y ganaderos del norte de la provincia que se han visto gravemente afectados por los incendios de los últimos días.

Tal y como ha adelantado la Institución Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias de la provincia (OPAS) a una reunión de carácter urgente, que se celebrará mañana martes a las 09.00 horas en el Palacio Provincial con el fin de concretar el alcance y contenido de estas medidas.

De este modo, el equipo de Gobierno de la Diputación responde de manera "inmediata y eficaz" a las necesidades de los damnificados, dentro del marco de sus competencias, reafirmando su compromiso con los territorios y sectores más afectados por esta emergencia.