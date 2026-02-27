La Diputación de Palencia conmemora el 8M con una mesa redonda sobre 'Mujer y Deporte' y una exposición

Presentación de los actos del 8M - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia celebrará el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora 8 de marzo, con una mesa redonda bajo el título 'Mujer y Deporte. Cambiando las reglas' y la exposición 'La Mujer en el Deporte', que podrá visitarse en el vestíbulo del Palacio Provincial hasta el 16 de marzo.

El diputado de Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Familias, Juan Antonio Obispo, y la diputada delegada del Servicio de Juventud, Mujer, Familia, Infancia e Igualdad, Patricia Pérez, han presentado estas actividades durante una rueda de prensa celebrada este viernes en la que han estado acompañados por la atleta palentina Ana Isabel Alonso.

La institución provincial adelantará la celebración al jueves 5 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en el Centro Cultural Provincial, con una mesa que estará moderada por la periodista deportiva Marina Marcos Pescador y contará con la participación de la atleta Ana Isabel Alonso, tres veces olímpica; la jugadora de baloncesto en Primera Nacional Victoria Calderón Betegón; la presidenta y entrenadora del Club Balonmano Palencia Femenino, Ana Collantes de la Pisa; la árbitra internacional FIFA Marta Huerta de Aza; la referente del deporte inclusivo Lucía Estalayo y la cuatro veces campeona de España en categoría senior y medallista europea y mundial con la selección española de káratem Isabel Nieto.

Durante el encuentro se pondrán en valor no solo sus logros deportivos, sino también valores como la constancia, igualdad, trabajo en equipo, inclusión, compromiso social y capacidad de superación.

También como parte de la programación, la Diputación de Palencia, en colaboración con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, inaugurará el próximo 4 de marzo la exposición 'La Mujer en el Deporte', que podrá visitarse en el vestíbulo del Palacio Provincial la exposición hasta el 16 de marzo.

La muestra rinde homenaje a diez mujeres referentes en sus respectivas disciplinas, desde las que han contribuido al avance del deporte femenino.

Las protagonistas de esta muestra serán la árbitro profesional Marta Huerta de Aza; la karateca María Isabel Nieto Mejías; la atleta Marta García Alonso; la profesional de Triple Salto Conchi Paredes Tamayo; la atleta Ana Isabel Alonso Nieto; la periodista deportiva Marina Marcos Pescador; la deportista multidisciplinar Lucía Estalayo Martín; la jugadora de Baloncesto Victoria Calderón Betegón; la presidenta del Club Balonmano Palencia Femenino, Ana Collantes de la Pisa, y la entrenadora de atletismo Elena Caballero Merino.