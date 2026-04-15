La Diputación de Palencia convoca 375 plazas para sus campamentos de verano de Almerimar, Cazorla y Entrambasaguas

Campamentos de verano - DIPUTACIÓN PALENCIA

PALENCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado un total de 375 plazas para los campamentos de verano destinados a jóvenes de la provincia de entre 7 y 16 años, que se desarrollarán entre el 2 y el 19 de julio. Esta iniciativa, organizada a través del Servicio de Deportes, se ha consolidado como uno de los programas más demandados de la institución provincial, según ha detallado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Las plazas se han distribuido en tres destinos principales: Almerimar (Almería), la Sierra de Cazorla (Jaén) y Entrambasaguas (Cantabria). El campamento marítimo de Almerimar ha contado con dos turnos de 100 plazas cada uno, mientras que el de montaña en Cazorla ha ofertado 75 vacantes y el de multiaventura en tierras cántabras ha dispuesto de 100 plazas para los participantes.

Armisén ha destacado que el programa ha buscado ofrecer nuevas experiencias de ocio y deporte, al tiempo que ha favorecido la conciliación de la vida familiar durante el periodo estival. La presidenta ha incidido en que las actividades náuticas y el ejercicio físico en la naturaleza han sido los ejes centrales de una propuesta que ha fomentado la convivencia y la socialización entre los jóvenes.

Como particularidad de esta edición, la organización ha restringido el uso de teléfonos móviles durante el desarrollo de las actividades. Los participantes han debido entregar sus dispositivos al llegar al campamento y solo han podido disponer de ellos durante una jornada a mitad del periodo de estancia, con el fin de potenciar la integración y el disfrute de las dinámicas grupales.

El plazo para formalizar las inscripciones ha quedado abierto hasta el próximo 5 de mayo. Las personas interesadas han podido obtener la información y los boletines necesarios a través del Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia o mediante el portal web oficial de la institución provincial.