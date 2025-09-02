La Diputación de Palencia destina 175.000 euros a ayudar a ayuntamientos y mancomunidades en la gestión de residuos

PALENCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia va a destinar 175.000 euros para ayudar a ayuntamientos y mancomunidades en la gestión de residuos. Esta línea de ayudas servirá para mejorar infraestructuras y equipamientos para la gestión de residuos de competencia local, tal y como se detalla en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según la propia Diputación, esta subvención, dotada con 175.000 euros (100.000 para mancomunidades y 75.000 para ayuntamientos) responde al compromiso de la institución con la mejora medioambiental y el cumplimiento de los objetivos comunitarios y nacionales en la gestión de residuos municipales.

La convocatoria contempla subvenciones para cuatro líneas: implantación y mejora de sistemas de recogida separada de biorresiduos; proyectos de auto-compostaje y compostaje comunitario; creación o mejora de puntos limpios y áreas de aportación y programas de prevención de residuos.

Las ayudas cubrirán hasta el 80 por ciento del presupuesto de inversión aceptado, con un máximo de 30.000 euros por beneficiario. Los interesados disponen hasta el 27 de octubre para la presentación de las solicitudes, y toda la documentación está disponible a través de la sede electrónica y la web de la Diputación.

Esta actuación se integra en el Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación, reforzando las medidas estratégicas relacionadas con la gestión integral de residuos y la economía circular.