210.000 euros para ayudas que promuevan el voluntariado ambiental en Palencia

Archivo - Diputación de Palencia destina 210.000 euros al plan 'A Huebra' para impulsar el voluntariado ambientan en la provincia - DIP PALENCIA - Archivo

PALENCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado sus ayudas 'A Huebra' 2026, que promueven el voluntariado ambiental en los municipios palentinos con una dotación económica de 210.000 euros.

Una convocatoria que tiene como objetivo promover e incentivar entre la población de los municipios de la provincia acciones de voluntariado para la mejora y mantenimiento de los espacios comunes en su localidad mediante la selección de iniciativas que deriven en la implicación y responsabilidad compartida.

La cuantía de la ayuda puede alcanzar el 100 por cien del presupuesto aprobado con un importe máximo de 5.000 euros por iniciativa, en el caso de la realización de programas de compostaje comunitario o de 8.000 euros en la gestión de residuos de podas.

En la convocatoria se reflejan como actuaciones subvencionables la adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual, mejorar la calidad del aire, el agua y ofrecer espacios para el ocio y la recreación; la recuperación de espacios para que recuperen su función ecológica o la mejora de la infraestructura verde municipal, como parques, jardines, riberas, huertos, humedales, vías pecuarias, o cubiertas verdes.

Igualmente están incluidas acciones para la mejora de los corredores ecológicos, mantenimiento o aumento de la biodiversidad asociada a los espacios urbanos y periurbanos, la mejora de sus hábitats, la gestión de especies beneficiosas que contribuyan a la lucha biológica y el fomento de las especies polinizadoras; o la restauración de elementos tradicionales ligados a la cultura local.

El plazo para la presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el próximo 17 de febrero.