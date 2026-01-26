Diputación de Palencia destina 260.000 euros para renovar el convenio con la Diócesis para restaurar obras de arte

Armisén y el obispo en una visita al taller de restauración de obras de arte de la provincia. - DIP. PALENCIA

PALENCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación palentina renovará el convenio de colaboración con la Diócesis de Palencia para poner en marcha el décimo segundo taller temporal de conservación de obras de arte por importe de 260.000 euros, tal y como se ha acordado en la Junta de Gobierno.

La renovación del convenio permite la continuidad del taller en el que se han se han intervenido desde su puesta en marcha unas 470 obras de arte, procedentes de unas 160 localidades.

La Diputación mantiene la aportación de 260.000 euros del año pasado, que se elevó en 20.000 euros.

Además de dar trabajo a profesionales de la restauración en situación de desempleo, hace posible la recuperación de valiosas obras del patrimonio artístico provincial, que vuelven a sus lugares de origen y se convierten en un atractivo "para dar valor al medio rural", tal y como ha explicado la propia Diputación.

El décimo segundo Taller de Restauración comenzará en febrero, y tendrá una duración de seis meses, contará con un equipo de doce restauradores titulados, que se hallen inscritos en las listas del ECYL como demandantes de empleo, y que trabajarán en las labores propias de la recuperación en materia de pintura, escultura, textil y de orfebrería.

La Diócesis, por su parte, ofrece las instalaciones del Seminario Menor San Juan de Ávila' y durante los seis meses de duración los doce profesionales intervendrán en las obras elegidas por la comisión conjunta, procedentes de las diferentes comarcas palentinas.