Diputación de Palencia destina 50.000 euros en ayudas para contratar gestores culturales en los municipios

PALENCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado una línea de ayudas por importe de 50.000 euros para que los ayuntamientos del medio rural contraten gestores culturales durante el año 2026.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este viernes la convocatoria de subvenciones incluidas dentro de las medidas de apoyo a los municipios en materia cultural.

Estas ayudas tienen como objetivo impulsar la planificación, coordinación y dinamización de las actividades culturales locales, al tiempo que contribuyen a la consecución de la Meta 11.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) , relativa a la protección del patrimonio cultural y natural, tal y como reza el texto de la convocatoria.

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes y superior a 500, que no cuenten con técnico o gestor cultural en su plantilla, así como aquellos que deseen aumentar la jornada de un trabajador parcial para que asuma esas funciones.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de que varios municipios se agrupen de forma mancomunada para contratar conjuntamente un técnico o gestor cultural, siempre que su población total conjunta sea superior a 1.200 habitantes.

La subvención cubrirá hasta el 50 por ciento del gasto derivado de la contratación, hasta agotar el crédito presupuestario disponible.