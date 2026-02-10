La Diputación de Palencia destina 50.000 euros para renovar equipos informáticos de las entidades locales

Imagen de archivo de un local de una entidad menor de Palencia - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destinará 50.000 euros para ayudar a las entidades locales del medio rural a renovar sus equipos informáticos. Las solicitudes se podrán presentar hasta lunes 9 de marzo y las entidades locales menores deberán formalizar su petición a través del ayuntamiento correspondiente, que es el beneficiario, aunque el equipo o la aplicación informáticos vaya a dar uso a la entidad local de ámbito inferior al municipio.

La Institución provincial subvencionará la adquisición de ordenadores de sobremesa, monitores, equipos multifunción (escáner e impresora) ordenadores portátiles, así como las licencias Microsoft Office y las ayudas concedidas no superarán el 70 por ciento del presupuesto aceptado.

Para ello y según ha informado la Institución provincial a través de un comunicado, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las bases de la línea de ayudas a los ayuntamientos para la renovación y actualización de equipamiento con el objetivo de mejorar la gestión municipal.

En el año 2025 la Diputación de Palencia subvencionó 25 impresoras multifunción, 32 ordenadores de sobremesa, 15 ordenadores portátiles, 28 monitores, 20 números de licencias Microsoft office.