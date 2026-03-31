Diputación de Palencia destina 80.000 euros en ayudas al comercio rural para asegurar abastecimiento a pueblos pequeños

Venta ambulante en un pueblo de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Palencia ha publicado la nueva convocatoria de ayudas de la Diputación para el comercio rural y la venta ambulante que, con una dotación económica de 80.000 euros y que busca garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos a municipios de menos de 500 habitantes.

Esta línea de ayudas está dirigida a establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta ambulante dados de alta y que realicen su actividad en municipios de hasta 500 habitantes, para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos y contribuir de esta manera a mantener estructuras comerciales que generan riqueza, empleo y calidad de vida en el medio rural.

La convocatoria incluye dos líneas. Por un lado, al comercio minorista de proximidad y por otro, para autónomos presten servicios de venta ambulante en vehículo asociado a la actividad, con carácter itinerante, en al menos tres municipios de hasta 500 habitantes de la provincia.

Las ayudas podrán llegar hasta un máximo de 2.500 euros por beneficiario aunque podrá llegar a 3.000 euros en el caso del comercio minorista si está ubicado en un municipio incluido en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos y en el caso de la venta ambulancia si se prestan en al menos tres pueblos incluidos en dicho programa.