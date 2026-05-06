La Diputación de Palencia destina más de 377.000 euros para apoyar a 36 entidades del Tercer Sector

Representantes de la Diputación de las 36 entidades del Tercer Sector, en la Diputación de Palencia junto a la presidenta, Ángeles Armisén. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha firmado convenios de colaboración con 36 entidades del Tercer Sector de la provincia, con una inversión total de 377.572 euros con la que la institución pretende "consolidar el trabajo colaborativo" en el ámbito de servicios sociales.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha recibido este miércoles, 6 de mayo, a las entidades del Tercer Sector beneficiadas con estos convenios que abarcan un amplio abanico de áreas de intervención social entre las que se incluye infancia, juventud, discapacidad y dependencia, atención a personas mayores, inclusión social, igualdad de oportunidades y la prevención y atención de adicciones.

En concreto, en el ámbito de la discapacidad, la dependencia, las personas mayores, la inclusión social y otros colectivos específicos, la institución provincial destina más de 248.000 euros a entidades del Tercer Sector.

Entre ellas se encuentran Aspace, Cocemfe, las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de Guardo, la Fundación Hermanos Ortega Arconada, Adismur, la Fundación Brian, la Fundación Personas, Acremif, la Asociación de Síndrome de Down, la Asociación de Laringectomizados, Aspaym, la Federación de Jubilados y Pensionistas de Palencia, Cruz Roja, el Centro Cultural de Personas Sordas, la Asociación de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Fibromialgia de Palencia, la Asociación de TDAH, la Asociación de Parkinson, Autismo Palencia, Donantes de Sangre, la Universidad Popular, la Asociación Española contra el Cáncer, el Comité Ciudadano Antisida, la Plataforma de Voluntariado, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Banco de Alimentos de Palencia, entre otras.

En el trabajo con menores y jóvenes, destacan las actuaciones desarrolladas junto a Cáritas Diocesana a través de su centro de día en Guardo; la Universidad Popular con acciones formativas para jóvenes, en colaboración con la Asociación Castellano-Leonesa de Educación Matemática, así como iniciativas de prevención del acoso escolar impulsadas por Pavia.

Asimismo, se trabaja con el Centro Cultural de Personas Sordas, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Provincia de Palencia y el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Como novedad en este ejercicio, se incorporan actividades desarrolladas en colaboración con la Fundación Empresa Familiar. En conjunto, estas actuaciones suponen una inversión superior a los 97.000 euros anuales destinados a políticas de juventud.

En el área de las adicciones, la Diputación mantiene su colaboración con entidades especializadas como Ascat, Aclad, ARGU, ARPA y El AZAR, con una dotación global de 31.600 euros anuales. Estas entidades desarrollan acciones formativas, informativas y de atención a personas y familias con problemas de adicciones, con especial atención en los últimos años a las adicciones sin sustancia.