Diputación de Palencia destinas 60.500 euros para colaborar con 58 clubes deportivos de la provincia

PALENCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destina 60.500 euros para colaborar en la actividad y los gastos de 58 clubes deportivos de la Provincia.

La convocatoria de subvenciones destinará 40.800 euros para actividad ordinaria y 19.700 euros para las actividades extraordinarias de los clubes.

Con esta línea de ayudas, gestionada a través de la que el Servicio de Deportes de Diputación, la institución provincial pretende apoyar y favorecer la actividad deportiva que los clubes desarrollen en sus diferentes modalidades.

Las ayudas para actividad ordinaria ser repartirán entre 34 clubes deportivos, que recibirán ayudas que oscilan entre los 600 y los 2.200 euros. Se trata de entidades de atletismo, bádminton, baloncesto, ciclismo, esgrima, fútbol, pádel, piragüismo, tenis, tiro con arco, triatlón, voleibol, galgos y hockey en línea, kárate.

Por otra parte, los clubes que recibirán ayuda para actividad extraordinaria son 24, quienes recibirán ayudas que oscilan entre los 400 y los 1.500 euros.

Para el reparto de estas ayudas se ha tenido en cuenta el presupuesto de la entidad, la repercusión y ámbito de la competición en la que participa, el funcionamiento de los clubes en cuanto a la calidad de sus actividades, el nivel de las infraestructuras y la gestión de sus propios recursos y su participación en actividades organizadas por la Diputación.