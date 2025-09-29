Diputación de Palencia distriubuye 40.000 euros entre 10 municipios para intervenciones arqueológicas

PALENCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez municipios de la provincia de Palencia se beneficiarán de las ayudas para apoyar las intevenciones arqueológicos en sus terminos municipales, a través de una partida de 40.000 euros que se distribuirán entre estas diez localidades.

Se trata del yacomiento de Huerta Varona de Aguilar de Campoo, que percibirá 5.844 euros; el conjunto rupestre de Erias en Berzosilla, con 1.000 euros; en Cueva Allende, de Cervera de Pisuerga, con 3.000 euros; el yacimiento neolítico de la Velilla en Osorno, con 2.428 euro y el cerco romano El Pisón y el oppidum de Pallantia, en Palenzuela, con 3.050 euros.

Asimismo, se beneficiarán el Intercatia, de Paredes de Nava, que recibirá 5.844 euros; el Monte Bernorio, de Pomar de Valdavia, con 4.000 euros; el yacimiento de La Morterona, de Saldaña, con 5.844 euros; el Asedio de la Loma, de Santibáñez de la Peña, 5.844 euros; y trabajos de sondeo en la Dehesa de Tablada, de Villavuiudas, con 3.146 euros.

. Los ayuntamientos beneficiarios en esta edición son 10, el mismo número que el pasado año, si bien se ha incorporado el yacimiento de la Dehesa de Tablada, en Villaviudas, donde han comenzado los trabajos de excavación de sondeos arqueológicos.