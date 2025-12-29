Diputación de Palencia duplica el convenio con la UVA hasta los 120.000 euros para favorecer la empleabilidad

PALENCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha renovado el convenio con la Fundación Universidad de Valladolid (FUVa) para "mejorar" la empleabilidad de los universitarios en empresas y entidades la provincia de Palencia, por importe de 120.000 euros.

Una cantidad que se ha incrementado en 60.000 euros, el doble de lo destinado en la anualidad anterior, y que permite elevar el número de becas de 10 a 20.

A través de este convenio, la Diputación contribuye a "generar oportunidades" de empleo en la provincia y "dinamizar" la economía palentina, a través de la realización de las prácticas por una veintena de personas tituladas universitarias, en lo que se refiere a los gastos de gestión y pago del programa de estancias no laborales, tal y como ha explicado la institución provincial en un comunicado.

Ambas entidades están implicadas cada año a través de este programa en la labor de preparar y resolver la convocatoria para que las empresas y fundaciones soliciten las prácticas y en la concesión de las estancias en prácticas al 80 por ciento de la jornada laboral de la Entidad de Acogida, según convenio de aplicación en cada una de ellas, con una duración máxima de seis meses entre enero y octubre. El importe mensual de cada beca se establece en 802,81 euro brutos al mes.

La intención de la Diputación es apostar por "la retención y atracción del talento a Palencia" y la implantación de nuevas actividades industriales, comerciales y de servicios, así como la consolidación y el desarrollo del tejido empresarial en la provincia.

Por su parte, la FUVa, se compromete a la difusión del programa entre las entidades de acogida y las personas tituladas; y a realizar la convocatoria para que las empresas soliciten las prácticas durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, así como de asignar las prácticas entre las solicitudes recogidas en el plazo y forma establecido una vez evaluadas en la Comisión de seguimiento y en base a los criterios de selección.