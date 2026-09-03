La Diputación de Palencia extiende su servicio de transporte a demanda a Venta de Baños, Carrión y Herrera-Alar del Rey

Presentación del balance y las novedades del servicio Dipucar. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia extenderá su servicio de transporte a demanda Dipucar a tres nuevas zonas de la provincia y comenzará a prestar servicio a 49 nuevas localidades en las áreas de Venta de Baños, Carrión de los Condes y Herrera de Pisuerga-Alar del Rey.

Con este servicio, la institución provincial continúa avanzando en la vertebración territorial y en la garantía de movilidad accesible para el medio rural a través de un sistema de transporte público a demanda que conforma un sistema integral de movilidad rural radial para la provincia, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación de los avances de este servicio.

Las 49 localidades a las que se amplía, corresponden a las zonas básicas de salud de la Junta de Castilla y León, y son Alba de Cerrato, Castrillo de Onielo, Cevico de la Torre, Cubillas de Cerrato, Dueñas, Hontoria de Cerrato, Población de Cerrato, Tariego de Cerrato, Valle de Cerrato, Venta de Baños y Vertavillo; en la zona de Venta de Baños.

En el área de Carrión de los Condes, las localidades incorporadas serán Arconada, Bustillo del Páramo, Calzada de los Molinos, Carrión de los Condes, Cervatos de la Cueza, Loma de Ucieza, Lomas, Manquillos, Nogal de las Huertas, Perales, San Mames de Campos, La Serna, Valde-Ucieza, Villalcazar de Sirga, Villamoronta, Villanuño de Valdavia, Villaturde y Villoldo.

Finalmente, en la zona Herrera de Pisuerga-Alar del Rey, el servicio llegará a Cozuelos de Ojeda (Aguilar de Campoo), Alar del Rey, Báscones de Ojeda, Calahorra de Boedo, Collazos de Boedo, Dehesa de Romanos, Herrera De Pisuerga, Micieces de Ojeda, Olea de Boedo, Olmos de Ojeda, Paramo de Boedo, Payo de Ojeda, Prádanos de Ojeda, Rebolledo de la Torre, Revilla de Collazos, Santibáñez de Ecla, Sotobañado y Priorato, Sotresgudo, La Vid de Ojeda y Villameriel.

Desde la puesta en marcha del servicio Dipucar en diciembre de 2024 hasta el 27 de agosto de 2026 se han realizado 6.381 reservas, una media de once diarias, procedentes de los 45 municipios y 142 núcleos de población incluidos en las tres zonas piloto, con una población total cercana a los 13.600 habitantes.

La presidenta ha presentado los datos del balance de la experiencia piloto y la evolución del servicio muestra un crecimiento paulatino en el uso cotidiano, que ha pasado de los diez usuarios al día en sus inicios, a los 30 usuarios al día en la actualidad.

"La curva de incremento es constante y el rendimiento cada vez más estable desde su arranque en las tres zonas actuales", ha señalado Armisén.

CASI LA MITAD MUJERES

En cuanto a usuarios, y en perspectiva de género, casi el doble son mujeres, un indicador que permitirá a la institución ampliar estudios y analizar las necesidades de movilidad y disponibilidad de vehículo en los hogares rurales.

También destaca el proceso de digitalización alcanzado entre la población rural, puesto que el 60 por ciento de las reservas se realiza ya a través de la aplicación, un incremento notable en el último año, y el 40 por ciento restante a través de atención telefónica (call center).

Para garantizar la viabilidad del proyecto y reducir el déficit de explotación respecto al taxi tradicional, la Diputación Provincial ha subvencionado con 116.353,65 euros el coste del servicio hasta el 31 de julio de 2026, repartidos en: Saldaña: 67.057,55 euros; Baltanás: 30.479,05 euros, y Cervera de Pisuerga: 18.817,05 euros.

Coincidiendo con la entrada de la plataforma y el call center en las seis zonas operativas en noviembre, la Diputación actualizará los criterios de subvención por usuario y trayecto para impulsar la sostenibilidad financiera y ambiental.

Así, para un pasajero, el precio será de cuatro euros por usuario y trayecto, mientras que para dos o tres pasajeros será de tres por persona y para cuatro dos euros por usuario y trayecto.

Con este ajuste, se persigue aumentar la capacidad de transporte por vehículo, reducir la huella de carbono y optimizar el uso de recursos para preparar la futura extensión del modelo a la totalidad de cabeceras de la provincia, han indicado los responsables.

El servicio subvenciona trayectos de lunes a domingo en horario de 7.00 a 21.00 horas, siempre que no coincida con líneas de transporte regular. Las reservas pueden formalizarse con hasta tres días de antelación y hasta las 20.00 horas del día previo, bien mediante la aplicación Dipucar (disponible en Play Store) o a través del teléfono del call center 644 276 876.