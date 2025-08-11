La Diputación de Palencia mejora los senderos de Las Tuerces y Covalagua una inversión de 325.000 euros

PALENCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha mejorado la red de senderos del Monumento Natural Las Tuerces y Covalagua para hacerlos más seguros y señalizados para el turismo de naturaleza. Después de una inversión de 325.000 euros, estos itinerarios ya cumplen con los estándares homologados por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FEDMESCYL), integrada en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

Los cuatro senderos habilitados en el Monumento Natural de Las Tuerces son: la Senda del Laberinto de las Tuerces, la Senda de Recuevas, la Senda del Cañón de La Horadada y la Senda del Castillo de Gama. Junto a estas actuaciones, se está trabajando en la adecuación de un punto de información al visitante en la localidad de Villaescusa de las Torres, cuyo edificio ya ha sido objeto de una mejora en eficiencia energética.

Las obras corresponden al proyecto de mejora y ampliación de la red de uso público en la Montaña Palentina y los espacios naturales de Las Tuerces y Covalagua, enmarcados en el Geoparque Mundial de la UNESCO Las Loras. Este proyecto incluye intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad, seguridad y experiencia de los visitantes, así como la creación de una red de senderos de corto recorrido, seguros y señalizados, especialmente diseñados para usuarios con perfil turístico y sin experiencia en senderismo.

"Las rutas permiten acceder de forma sencilla a recursos naturales de primer orden, fomentando el turismo activo y sostenible", tal y como ha apuntado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante una visita a los nuevos senderos.

Como intervenciones complementarias, se están realizando trabajos de adecuación de caminos, así como la instalación de pequeñas estructuras de paso como puentes, pasarelas o entarimados, en puntos donde sea necesario cruzar arroyos o grietas. Además, el proyecto se conecta con la localidad de Aguilar de Campoo mediante una senda ciclista, lo que mejora la movilidad sostenible entre el núcleo urbano y el entorno natural.