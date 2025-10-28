Diputación de Palencia ofrece 400 plazas para disfrutar de la nieve en Andorra, Baqueira y Sierra NevadaNeva

Programa 'Convivencia en la nieve' de Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Convivencias en la nieve' de la Diputación de Palencia permitirá en su edición de 2026 que 400 palentinos puedan disfrutar, a través de siete viajes diferentes, de las mejores pistas de esquí en Grand Valira (Andorra), Baqueira-Beret y Sierra Nevada, en Granada.

El diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y del coordinador del Servicio de Deportes, Enrique Hermoso, han presentado esta nueva edición de este programa, que puede solicitarse hasta el 21 de noviembre, en la Sede Electrónica de la Diputación o través del Registro General.

Concluido el plazo de inscripción, en aquellos viajes en los que la demanda supere la oferta, las plazas serán adjudicadas mediante un sorteo público que se realizará el día 28 del mismo noviembre, a las 10:00 horas.

En cada uno de los viajes se reservarán el 70 por ciento de las plazas para empadronados en municipios de la provincia.

El programa incluye el desplazamiento, el alojamiento y pensión completa, los forfaits, el alquiler de material, diez horas de clases en Baqueira y Granada, y quince horas en el caso de Andorra, y el seguro durante toda la actividad.

Un año más, esta convocatoria volverá a contar con la reducción de la cuota para familias numerosas, que tendrán una bonificación del 10 por ciento y del 20 por ciento, según pertenezcan a la categoría general o especial, respectivamente.

Todos los palentinos interesados podrán ampliar la información y adquirir la convocatoria a través del Servicio de Deportes, ubicado en la plaza de los Juzgados, o mediante la página web www.palenciadeporte.es.

Asimismo, cualquier consulta podrá ser atendida tanto por teléfono al 979-71-51-26 como a través del correo electrónico deportes@diputaciondepalencia.es.