Diputación de Palencia pone en marcha un nuevo carril bici y peatonal entre Cervera y Arbeja, en la montaña Palentina

Armisén y autoridades locales en el nuevo carril bici y peatonal entre Cervera y Arbeja. - DIP PALENCIA

PALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha puesto en servicio el nuevo carril bici y senda peatonal para conectar las localidades de Cervera de Pisuerga con Arbejal, una infraestructura destinada a fomentar la movilidad sostenible y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en la Montaña Palentina, tal y como ha destacado la presidenta, Ángeles Armisén, durante una visita al nuevo camino.

La actuación ha permitido la construcción de un itinerario ciclista y peatonal de aproximadamente 1,64 kilómetros a lo largo de la carretera provincial PP-2107, garantizando una conexión segura entre ambas localidades y facilitando el acceso al albergue juvenil y a otros espacios de interés de la zona.

Las obras se enmarcan dentro de los planes extraordinarios de sostenibilidad turística en destino del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU y han supuesto una inversión de 516.966,89 euros.

Armisén ha señalado, que esta actuación tiene como objetivo promover un modelo de transporte "más sostenible" y favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta así como reducir la dependencia del vehículo privado.

"Con ello se contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar el impacto del uso público sobre el territorio y mejorar la convivencia entre la actividad turística y la población local", ha apuntado Armisén.

En este sentido, ha insistido en que la nueva infraestructura refuerza la oferta de turismo activo de la Montaña Palentina, facilitando los desplazamientos de visitantes entre distintos puntos de interés y generando nuevas oportunidades para la economía local vinculada a la naturaleza, el deporte y el ocio al aire libre.

El trazado discurre por la margen derecha del río Pisuerga, en paralelo a la conocida Senda del Oso, integrándose de forma respetuosa en el entorno natural. Además, permite configurar un recorrido circular que conecta espacios de gran uso ciudadano y deportivo, como las piscinas municipales, la zona deportiva y el camping, ampliando las posibilidades de disfrute de residentes y visitantes.