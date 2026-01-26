Diputación de Palencia programa 60 actividades a través de la Red de Bibliotecas que llegarán a 45.000 vecinos

Presentación de la programación de la Red de Bibliotecas de la Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han presentado este lunes la programación de la red de Bibliotecas de la provincia que incluye 60 actividades culturales y de animación a la lectura en los municipios de la provincia, que comenzará el 3 de febrero y se prolongará hasta el 27 de marzo.

Se trata de una programación "dirigida a todos los público", como ha explicado Ángeles Armisén, quien ha indicado que las 60 actividades se han organizado en colaboración con las 22 bibliotecas municipales integradas en la Red Provincial.

Cuentacuentos, narración oral, talleres de escritura y de animación a la lectura, música y representación de títeres son algunas de las propuestas que llegarán a una población aproximada de 45.000 habitantes, como ha indicado la a presidenta de la Diputación.

Asimismo, Armisén, ha explicado que a la hora de confeccionar esta programación se ha ha tenido en cuenta las necesidades y peticiones de los municipios y se ha diseñado un calendario de actividades para el hábito lector entre vecinos de todas las edades.

No obstante, "una parte fundamental del programa se centra en el público infantil", por lo que se cuenta con la implicación de diferentes centros escolares para que los más pequeños se puedan desplazarhasta la biblioteca de su localidad.

Ángeles Armisén ha asegurado que esta iniciativa "busca crear hábitos lectores desde edades tempranas", además de poner en valor los espacios de aprendizaje cercanos y "favorecer una relación positiva y natural con los libros y las bibliotecas".

Todo ello se desarrolla a través de propuestas lúdicas y didácticas, presentadas por compañías artísticas con proyectos especialmente atractivos para este público.

Para el público adulto y juvenil, el programa pone en valor los clubes de lectura ya existentes en algunas localidades, que se complementan con talleres de animación a la lectura impartidos por José María Lebrero Vecino, en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua..

Así, José María Lebrero invita a descubrir y extender la magia de la lectura y"eliminar la idea del libro como castigo para devolverle su dimensión estética, emocional y vital".

Asimismo, Isabel Benito propone talleres de escritura dirigidos a adultos interesados en despertar su mirada literaria y explorar sus capacidades creativas, mientras que de forma paralela se desarrollarán las 'Lecturas compartidas', orientada al público infantil y familiar, con el fin de acercar la lectura "de una manera divertida y participativa al ámbito doméstico".

Por su parte, Daniel Blanco, escritor, periodista y conferenciante, con más de cuarenta premios nacionales de relato, novela y teatro, ofrecerá en Aguilar de Campoo, Santibáñez de la Peña y Astudillo, el coloquio 'Ellas y los libros', un recorrido por la historia del libro en relación con las lectoras para abordar cuestiones como qué leían las mujeres, de qué forma lo hacían o si debían esconderse para leer.

Por último, la compañía Ideotur presenta el proyecto innovador 'Pepe, Investigador de arte', una gymkana cultural en la que los niños se familiarizan con la búsqueda de información en los libros y aprenden sobre historia y arte.

Gracias a la colaboración de los centros escolares de Dueñas, Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato, se desarrollarán diversas sesiones dirigidas a distintos cursos de Educación Primaria.

En el apartado de artistas y compañías locales, participan Ana Rueda Eventos, Garrapete, Jaque Mate, José María Pérez Nieto, Kolumelah, Pablo Quijano, Pez Luna Teatro y Vera Aguado. Por su parte, el programa se completa con la presencia de reconocidos creadores y compañías de ámbito nacional, entre los que se encuentran Arte, Fusión y Títeres, Angie Cuentacuentos, Daniel Blanco, Hilando Títeres, Ideotur, Isabel Benito, José María Lebrero Vecino, Manuel Ferrero, Margarito y Cía. y Zolopotroko, referentes en animación a la lectura, narración oral, teatro, títeres y mediación cultural.