La Diputación de Palencia programa actividades de acción social para 4.700 vecinos de 167 localidades

Presentación del programa de Acción Social. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha preparado un calendario de Acción Social Comunitaria para el primer semestre de este año que se compone de seis programas con 16 actividades y 4.695 plazas ofertadas en 167 localidades de la provincia.

Este plan se ha confeccionado con el objetivo de favorecer la participación de los vecinos del medio rural, facilitar la integración y la convivencia de colectivos en riesgo de exclusión social, mejorar las competencias grupales, prevenir situaciones de dependencia, exclusión social y marginalidad y acercar los servicios sociales a la población, tal y como ha explicado el diputado de Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Familias, Juan Antonio Obispo, durante la presentación de las actividades.

En este sentido, ha insistido en que todas las actividades intentan dar una respuesta a las inquietudes y sugerencias recogidas de los propios vecinos y colectivos de los pueblos. También son el resultado de las propuestas recogidas por los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS).

De esta manera, según ha indicado el vicepresidente segundo de la Diputación, Urbano Alonso, se cumple el objetivo del programa de generar el bienestar de las personas que residen en nuestros pueblos y procurar la mayor calidad de vida posible en su entorno rural. Además, se promueve la participación en el medio rural y la integración social.

La programación incluye actividades relacionadas con la educación para la salud, el desarrollo personal, envejecimiento activo, propuestas para la infancia, habilidades digitales o un programa de dependencia y discapacidad.

El presupuesto anual de este programa es de cerca de medio millón de euros y se ejecuta con la colaboración de once entidades que desarrollan así su actividad y generan empleo en el territorio.