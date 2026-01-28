Diputación de Palencia publica una convocatoria dotada con 149.000 euros para limpieza de fosas sépticas

PALENCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado la convocatoria destinadas a ayuntamientos y entidades locales menores destinadas a la limpieza de las fosas sépticas en la provincia dotada con 149.000 euros.

El objetivo de este programa es "comprobar y documentar la calidad del efluente y el cumplimiento de la normativa en función del estado y carga contaminante de las fosas, su limpieza, transporte de los fangos extraídos para su tratamiento por gestor autorizado y la realización de análisis correspondientes", detalla la institución provincial a través de un comunicado.

La convocatoria contempla como gastos subvencionables aquellos derivados de actuaciones destinadas a garantizar el correcto funcionamiento y control ambiental de las fosas sépticas, en concreto son los gastos correspondientes a la limpieza de la fosa séptica realizada por un gestor autorizado, conforme a la legislación vigente, así como el control analítico del efluente a la salida de la fosa, efectuado por un laboratorio.

Ambas actuaciones tendrán carácter obligatorio para poder acceder a la subvención. La limpieza de la fosa séptica deberá incluir, de manera imprescindible, la gestión integral del residuo, con las licencias y autorizaciones preceptivas, hasta su traslado a una planta de tratamiento autorizada, que cuente con licencia de actividad municipal y con todos los permisos medioambientales y de otra índole exigidos por la normativa vigente.

Todo ello deberá permitir la correcta valorización del lodo, asegurar su trazabilidad completa y garantizar la gestión final conforme a la legislación aplicable. Tendrán la consideración de gestores autorizados aquellos inscritos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla y León.

El control analítico del efluente deberá ser realizado por un laboratorio y deberá incluir, al menos, la determinación de los siguientes parámetros: DBO5, sólidos en suspensión, conductividad y pH, añade la información.

Serán subvencionables los gastos derivados de la limpieza de la fosa séptica realizados entre el 21 de octubre de 2025 y el 20 de septiembre de 2026. Por contra, no tendrán la consideración de gastos subvencionables las limpiezas de fosas sépticas que no hayan sido realizadas por gestores autorizados, ni los análisis del efluente que no hayan sido efectuados por laboratorios acreditados. Los gastos de personal de las entidades locales, incluso cuando las actuaciones sean ejecutadas por personal de la propia Administración.

Los interesados deberán presentar una solicitud en el registro telemático de la Diputación de Palencia hasta el domingo 20 de septiembre de 2026.