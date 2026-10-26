Diputación de Palencia publica la convocatoria del Fondo de Cohesión para pueblos de 1.000 habitantes con 1,8 millones

PALENCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de peticiones de inclusión de inversiones en el Programa de Subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León para 2026, dirigida a los municipios de la provincia con una población inferior o igual a 1.000 habitantes.

El programa contempla una inversión total de 1,81 millones de euros distribuida entre las aportaciones de la Junta, la Diputación de Palencia y los ayuntamientos beneficiarios.

La financiación corresponde en un 50 % a la Junta de Castilla y León, un 25 por ciento a la Diputación de Palencia y el 25 por ciento restante a los ayuntamientos y así, la aportación de la Juntaasciende a 907.831,87 euros, la de la Diputación a 453.915,57 euros y la de los ayuntamientos a 453.916,30 euros.