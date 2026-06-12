Diputación de Palencia reúne a 130 especialistas para debatir los retos del control interno en las entidades locales. - DIPUTACIÓN PALENCIA

PALENCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 especialistas se han dado cita en el Centro Cultural Provincial de Palencia para analizar y debatir sobre los principales retos del control interno de las entidades locales, en una jornada técnica convocada por la Diputación palentina.

Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de La Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo, han destacado la importancia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar una gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos.

La jornada ha contado con la participación de destacados expertos de la Intervención General de la Administración del Estado, así como de las diputaciones de Gerona, Badajoz, Córdoba y, la anfitrión, Palencia, que abordarán las principales cuestiones que actualmente afectan al ejercicio del control interno en las administraciones locales.

Durante las distintas ponencias se han analizado los problemas más relevantes y los objetivos fundamentales de esta función de control, orientada a asegurar la correcta gestión de los fondos públicos, promover su utilización eficiente y garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Asimismo, se pondrá el foco en aquellos aspectos que generan una mayor controversia interpretativa, con el objetivo de avanzar hacia criterios homogéneos y uniformes que faciliten la actuación de los responsables de la gestión pública.

Uno de los asuntos que ha recibido especial atención será la realidad de provincias como Palencia, caracterizadas por un elevado número de entidades locales de pequeña dimensión, con escasa población y recursos personales y materiales limitados, circunstancias que plantean desafíos específicos para el ejercicio de las funciones de control y fiscalización.

La jornada reúne a alrededor de 130 interventores, secretarios-interventores y técnicos procedentes de ayuntamientos de la provincia de Palencia y de otros puntos de España, especialmente de Valladolid y provincias limítrofes, además de personal del Consejo de Cuentas de Castilla y León.