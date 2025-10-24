Diputación promociona escenarios de Segovia a profesionales internacionales del sector audiovisual

SEGOVIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesionales internacionales del sector audiovisual, invitado por la Diputación de Segovia, ha visitado los estudios de grabación y producción de Los Ángeles de San Rafael y el Palacio de Riofrío, potenciales escenarios para producciones de cine, televisión y publicidad.

La visita segoviana ha sido la última parada del viaje por Castilla y León que ha seguido a la cita del 15 y 16 de octubre en Valladolid, el mercado internacional 'Shooting Location Marketplace', donde la Segovia Film Commission ha participado en reuniones profesionales con productoras y localizadores nacionales e internacionales.

Tanto Castilla y León Film Commission como Segovia Film Commission forman parte de Spain Film Commission, la red nacional que reúne a las oficinas territoriales dedicadas a facilitar los rodajes audiovisuales en España.

La jornada en la provincia de Segovia comenzó en el estudio de grabación de Los Ángeles de San Rafael, un complejo de más de dos mil ochocientos metros cuadrados dedicados a la producción audiovisual, con platós interiores, zonas técnicas y amplias áreas de rodaje en exteriores. Los profesionales recorrieron el entorno natural del complejo, con el lago, puentes y relieve montañoso y espacios verdes, que ofrece gran diversidad de escenarios para producciones de ficción, publicidad o televisión.

La visita concluyó en el Palacio Real de Riofrío, enclave arquitectónico y paisajístico rodeado por más de seiscientas hectáreas de bosque, que ha despertado el interés de los participantes como localización para producciones de época o de gran formato.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha señalado que la provincia de Segovia reúne condiciones "excepcionales" para la industria audiovisual, tanto por la variedad de escenarios como por los espacios técnicos de rodaje. "Desde la Diputación trabajamos para atraer producciones y consolidar la provincia como un gran plató al aire libre", ha añadido.

Desde la Diputación de Segovia se considera a la industria audiovisual como un "motor de desarrollo económico y cultural, que además de su propio tejido económico promueve el turismo vinculado a las películas y series rodadas en la provincia".