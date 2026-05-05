La Diputación reúne a la Mesa de la Trufa para avanzar en la consecución de la IGP de la Trufa Negra de Soria

Mesa de la Trufa de Soria. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha celebrado este martes la Mesa de la Trufa, un encuentro de trabajo en el que se ha presentado la hoja de ruta para avanzar en la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Trufa Negra de Soria, uno de los principales objetivos estratégicos para el sector en la provincia.

La reunión ha estado presidida por el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, junto a los diputados responsables de las áreas de Desarrollo, Turismo y Agricultura, y ha contado con la participación de representantes de la Junta, el Ayuntamiento de Medinaceli, la Asociación de Truficultores de Soria, Soria Activa, Caja Rural de Soria, Cesefor, Asohtur y Asfoso, entre otros agentes vinculados al desarrollo económico y agroalimentario del territorio.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la importancia de este foro como herramienta de coordinación estable entre todos los actores implicados, en un momento "clave" para el futuro del sector.

La Mesa de la Trufa se consolida, así, como un espacio de diálogo en el que instituciones, productores y entidades trabajan de forma conjunta para avanzar en un objetivo común.

En este contexto, el presidente de la Diputación ha destacado "las ganas de colaborar y de unir esfuerzos para asegurar que la trufa negra de Soria sea valorada a nivel nacional", y ha subrayado que la obtención de la IGP es un proceso exigente que requiere consenso, compromiso y una visión compartida a medio y largo plazo.

La provincia de Soria cuenta actualmente con más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo de trufa. Este crecimiento en superficie y profesionalización del sector ha hecho aún más necesaria una planificación estratégica que permita ordenar, proteger y promocionar el producto bajo un sello de calidad diferenciada.

En este sentido, la hoja de ruta presentada aborda aspectos clave como la definición de estándares de calidad, la trazabilidad del producto, la estructuración del sector y la creación de una identidad común que refuerce el posicionamiento de la trufa negra de Soria en los mercados.

VALOR PARA EL TERRITORIO

El objetivo compartido es consolidar una marca referente, capaz de generar valor añadido para el territorio y de garantizar al consumidor un producto de origen, calidad y prestigio, ha destacado la institución provincial.

Para ello, desde la Diputación se ha apelado a un compromiso real de todos los agentes implicados, con el fomento de la participación activa, la aportación de ideas y el trabajo coordinado.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha trasladado su respaldo al proceso y ha destacado su papel en el apoyo a la innovación, el impulso a la calidad y la mejora de la competitividad del sector trufero, en línea con las políticas de desarrollo rural y agroalimentario.

Además, uno de los mensajes compartidos durante la jornada ha sido la importancia de fortalecer el sector desde dentro, con la integración de productores y entidades en torno a este proyecto común.

En este sentido, se ha incidido en la necesidad de que formar parte de esta futura marca de calidad suponga una ventaja competitiva y una garantía tanto para los profesionales como para el consumidor.

El trabajo conjunto iniciado continuará en los próximos meses con el desarrollo de nuevas acciones encaminadas a hacer de la trufa negra de Soria un referente reconocido a nivel nacional e internacional.