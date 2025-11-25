La Diputación de Salamanca adjudica la Capa Tecnológica del Recinto Ferial por 1,65 millones y una ejecución de 8 meses

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto a la diputada de Fomento y Medio Ambiente, Pilar Sánchez - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha adjudicado la denominada Capa Tecnológica del Recinto Ferial a Telefónica por un importe de 1.650.958,42 euros y con un plazo de ejecución máximo de ocho meses dentro del proyecto Co-Hábitat 2030.

Se trata de una actuación estratégica destinada a modernizar el Recinto Ferial mediante soluciones digitales avanzadas y bajo el principio de "una sola salud", que integra el bienestar humano, animal y ambiental.

Esta iniciativa está cofinanciada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el apoyo de fondos NextGenerationEU, dentro de la línea dos del Programa PIREP destinada a la rehabilitación de edificios públicos.

Tras un año de definición técnica, pruebas piloto y validación de tecnologías, el proyecto permitirá una digitalización integral de múltiples verticales del Recinto Ferial, impulsando la eficiencia energética, una gestión más sostenible de los recursos y mejores condiciones para animales, visitantes y profesionales, tal y como ha señalado la Diputación de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la institución provincial concibe esta primera capa tecnológica como la base común para futuros proyectos de modernización en otras instalaciones y servicios provinciales, de forma que se garantizan los estándares homogéneos, escalabilidad y evitar desarrollos aislados, ha subrayado la institución provincial.

Todos los subsistemas digitalizados quedarán conectados en una plataforma única de gestión, que recogerá datos en tiempo real y permitirá actuar de forma automática o semiautomática para optimizar seguridad, confort y eficiencia.

El proyecto incluirá una nueva infraestructura de fibra óptica y redes inalámbricas capaces de soportar miles de dispositivos simultáneos con tecnologías diversas, garantizando interoperabilidad y crecimiento futuro.