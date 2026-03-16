Diputación de Salamanca aprueba un convenio para el servicio de comida a domicilio a personas mayores o con discapacidad

SALAMANCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha aprobado la suscripción del convenio de colaboración para este año 2026, por importe de 115.000 euros, con la Asociación para el Desarrollo del Campo de Salamanca y Ledesma (Adecasal) y que está destinado a la prestación del servicio de comida a domicilio a personas mayores o con discapacidad de 69 municipios del ámbito geográfico de influencia de la citada asociación.

A través de esta colaboración con Adecasal, la Diputación de Salamanca, mediante su área de Bienestar Social, contribuye a prestar el servicio de preparado y distribución de comidas a domicilio a personas mayores que viven solas o conviven con una persona dependiente y tienen escasos apoyos familiares, con el fin de "favorecer su permanencia en los propios domicilios", tal y como ha asegurado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Los beneficiarios deberán estar empadronados en alguno de los municipios que abarca el ámbito geográfico de la asociación con 65 años o más o una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, si bien tendrán preferencia los mayores de 80 años que vivan solos, por considerar que se encuentran una situación de riesgo mayor, así como personas en situación de aislamiento socio familiar.

En cuanto a la financiación de estos servicios, en el convenio se ha fijado un baremo en función de la pensión de los beneficiarios, por lo que quienes cobran una pensión menor, tienen prácticamente subvencionado todo el servicio, al tener que aportar 4,50 euros por día en el caso de las comidas.

El resto, estará financiado por la Diputación, si bien los Ayuntamientos también pueden colaborar económicamente en la prestación de dicho servicio con las personas usuarias de su respectivo municipio, y aportar un 30 por ciento del coste diario deducido de la cuantía que aporta el usuario. No obstante, las cuantías que tienen que abonar los usuarios se van incrementando en función de la pensión.

Los 69 municipios incluidos en este convenio para la prestación del citado servicio de comidas a domicilio corresponden a los CEAS de la Diputación que están en la zona de influencia de Adecasal, como son los CEAS de Ledesma, Rural Norte, Rural Sur, Las Villas, Vitigudino y Tamames.