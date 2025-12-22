La Diputación de Salamanca aprueba las tarifas de los ayuntamientos por el servicio de calidad de agua potable

Pleno de la Diputación de Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Salamanca correspondiente al mes de diciembre ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la modificación de las tarifas que los ayuntamientos abonan a la Institución provincial por la prestación del servicio de calidad del agua potable.

La modificación de las tarifas viene marcada también por el cambio realizado de la empresa que presta el servicio. Esta ordenanza fiscal es la que regula la tasa por la prestación del servicio de control de la calidad del agua de consumo humano de los municipios y mancomunidades de toda la provincia de Salamanca.

El servicio de control de esta Ordenanza Fiscal incluye el análisis del agua (toma de muestras, análisis, informes y comunicación de datos al Sistema de Información Nacional del agua de Consumo), la formación de personal municipal encargado de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y la elaboración de Planes Sanitarios del Agua de cada zona de abastecimiento.

Por otra parte, se ha aprobado también por unanimidad el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León 2025 para municipios de la provincia de Salamanca con población igual o inferior a 1.000 habitantes.

Este Fondo está dotado con un importe de 2.606.099,96 euros, aportados en un 50 por ciento por la Junta de Castilla y León (1.303.049,98 euros), Diputación de Salamanca un 25 por ciento (651.524.18 euros) y Ayuntamientos el 25 por ciento restante (651.524.18 euros).