Diputación de Salamanca aprueba por unanimidad el protocolo anti acoso sexual y bullyng en la Escuela de Tauromaquia

SALAMANCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado por unanimidad el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y bullying en la Escuela de Tauromaquia y en aquellas actividades formativas y deportivas de la Diputación Provincial de Salamanca.

Este Protocolo tiene como objetivo "garantizar un entorno seguro y libre de violencia o discriminación" y su ámbito de aplicación es el profesorado, alumnado y personal vinculado a actividades de la Escuela de Tauromaquia y el resto de las actividades formativas y deportivas de la Diputación.

Las conductas incluidas son el acoso sexual, acoso por razón de sexo y bullying en línea (ciberacoso)".

Este protocolo incluye, además, las actuaciones preventivas, el procedimiento de actuación, formación de personal y otros protocolos de aplicación subsidiaria, además de su difusión y la vigencia de este.

También se ha modificado por unanimidad el articulado del Reglamento Interno de funcionamiento para adecuarlo a las circunstancias actuales de demanda y de funcionamiento de la Escuela de Tauromaquia.

El diputado de la Escuela de Tauromaquia, Jesús María Ortiz, ha indicado que este nuevo documento será una "herramienta de trabajo que sirve para la Escuela de Tauromaquia que no existía", y que "servirá también para las áreas de Educación y Deporte".

Ortiz ha agradecido a los técnicos de Bienestar Social, Igualdad y Cultura de la Diputación que han trabajado en la elaboración del Protocolo, además de subrayar que el Grupo Popular ha recogido "las sugerencias planteadas por otros grupos", por lo que se ha dado un paso importante por el que tenemos que congratularnos todos".

El diputado no adscrito, Celestino del Teso, ha asegurado en su turno de palabra durante el Pleno que la problemática vivida "son hechos puntuales que deben ser corregidos y que la justicia trabaje con independencia" y ha defendido la "eficiencia" de la Escuela de Tauromaquia salmantina, que recibe "26.000 euros de la Junta y 153.000 euros de la Diputación".

"Tolerancia cero ante cualquier abuso, pero son hechos puntuales, no deben arruinar el trabajo de los profesionales y que no se aproveche para acusar a la Escuela" ha resumido Del Teso.

Por su parte, la diputada socialista Sara Sánchez ha recordado las apreciaciones que hizo su grupo político "en aras de mejorar el texto del reglamento y que han sido recogidas en el acta de la comisión".

Sánchez ha subrayado que este reglamento "nada tiene que ver con apreciaciones políticas, pero sí es de justicia que este documento saliera adelante", además de felicitar a todos lo que han trabajo en el Protocolo y recordar que quedan pendientes "el resto de los reglamentos de actividades de la casa".