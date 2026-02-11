La Diputación de Salamanca cede un espacio para la clínica veterinaria de la futura facultad

La Diputación de Salamanca cede un espacio en el barrio de San José para la clínica veterinaria de la futura facultad. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Universidad de Salamanca han rubricado un acuerdo de colaboración que permitirá poner en marcha una clínica vinculada al nuevo Grado en Veterinaria que se implantará próximamente en la institución académica, en espacios de la institución provincial situados en el barrio de San José.

Estos espacios, como ha indicado el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ya estaban cedidos a la USAL pero se va a modificar el uso que estaba concedido, "que no solo sea para impartir docencia de Ciencias Ambientales, sino para cualquier uso universitario, como la clínica veterinaria", como ha indicado Iglesias. Además, se ampliará el espacio de cesión, con edificaciones que no estaban hasta ahora incluidas en el acuerdo y se incrementará hasta 50 años la cesión.

El presidente ha destacado, además, que "el futuro del sector primario pasa por la Universidad de Salamanca y desde la Diputación se va a poner todo el empeño, trabajo e ilusión para seguir creando valor en la provincia", a lo que el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha añadido que ahora se tendrá "el mejor campo de experimentación posible" al respecto. Para Corchado, se trata de un "proyecto de ciudad y de provincia" que ha contado con el respaldo del sector productivo, la industria agroalimentaria y la sociedad salmantina en general.

Los espacios que se han cedido se ubican en el recinto provincial de la carretera de Carbajosa, donde se encuentra la Escuela de Capacitación Agraria. La cesión, que incluye viviendas y un garaje, permitirá a la Universidad ampliar su actividad docente y formativa, tal y como han reconocido Iglesias y Corchado durante la presentación del acuerdo.

Actualmente, en este recinto la Universidad desarrolla tareas relacionadas con el Grado de Ingeniería Agrícola y el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, impartidos por la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Con la nueva cesión, se facilitará la implantación del Grado en Veterinaria, se integrará educación, investigación y desarrollo empresarial y se creará un espacio de emprendimiento y colaboración con el sector ganadero y agrícola.

Aunque inicialmente la ubicación del Hospital Clínico Veterinario y la Granja docente se planteó en el Recinto Ferial de Salamaq, la nueva sede en la antigua Escuela de Capacitación Agraria "mejora el proyecto inicial por tratarse de un espacio de mayores dimensiones, acondicionado para afrontar mejoras en sus instalaciones y mejor comunicado con la Facultad de Veterinaria en la zona de Huerta Otea", ha explicado el rector.

"No podemos olvidar que este complejo universitario no sólo servirá a los futuros veterinarios, sino que será también un motor para las facultades de Ciencias Agrarias y Ambientales y Biología y para los módulos ganaderos de Formación Profesional", ha añadido Corchado, quien se felicita de que se va a crear un "ecosistema único en España, de dimensiones ideales y muy cerca de la futura Facultad y el Hospital en el entorno del campus Unamuno".

PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN

Según plazos que manejan ambas instituciones, "en primavera estará todo resuelto desde el punto de vista administrativo" y la licitación del diseño de la clínica y la facultad podría estar preparada "antes del verano". Luego, la construcción de los edificios tardará unos tres años, por lo que los alumnos de los primeros años de la Facultad de Veterinaria acudirán a las clases en el edificio de Ciencias Ambientales.

"Estamos convencidos de que será un referente nacional y vamos a seguir colaborando en el desarrollo de esta Facultad. Juntos, desde la Diputación y la Universidad queremos que este proyecto marque un antes y un después en Salamanca" y que genere "oportunidades para los jóvenes, el sector primario y toda la provincia", ha concluido el presidente de la Diputación.