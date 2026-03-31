Diputación de Salamanca clausura dos programas de formación y empleo en el que han participado una veintena de alumnos

Clausura de los dos programas de formación impartidos por la Diputación de Salamanca. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha clausurado este martes dos programas mixtos de formación y empleo del ámbito sociosanitario desarrollados en Macotera y Linares de Riofrío con diez alumnos cada uno.

El acto, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador y la gerente del ECYL en Salamanca, Reyes Gallego.

Ambos programas están promovidos por la Diputación de Salamanca dentro de la programación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y financiados por el ECYL con fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Cada una de las acciones formativas ha contado con la participación de diez alumnos, que han completado doce meses de formación, con un total de 1.800 horas de formación teórico-práctica y trabajo efectivo.

Estas acciones han permitido acreditar a los participantes en los certificados de profesionalidad SSCS0108 (Atención sociosanitaria a personas en el domicilio) y SSCS0208 (Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales), bajo la coordinación de un equipo formado por tres docentes en cada una de ellas.

Estas acciones formativas han contado, cada una de ellas, con un presupuesto de 330.426,01 euros de los cuales 278.518,80 han sido financiados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y 51.907,21 euros por la Diputación de Salamanca.