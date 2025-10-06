Diputación de Salamanca colabora con 'Startup Olé 2025' para impulsar el talento y el emprendimiento en la provincia

SALAMANCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha anunciado su apoyo al talento y el emprendimiento al participar de forma activa en la duodécima edición de Startup Olé, evento de emprendimiento y networking, que se celebrará en el Palacio de Congresos de la capital salmantina del 15 al 17 de octubre.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto con el CEO de Startup Olé, Emilio Corchado, ha presentado esta colaboración y ha destacado que "Startup Olé es una oportunidad única para demostrar que en el medio rural también hay innovación, hay talento y hay futuro".

"Desde la Diputación trabajamos para que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, con herramientas concretas que se transforman en empleo y oportunidades", ha apuntado Iglesias.

Por su parte, Emilio Corchado, ha agradecido la participación en este evento de proyección internacional de Salamanca y su provincia porque "Startup Olé hará que Salamanca sea la capital internacional del emprendimiento y la innovación tecnológica".

La Diputación tendrá una presencia destacada en la feria, con un expositor propio con zona de reuniones, en el que se dará visibilidad a los programas provinciales de apoyo al emprendimiento y a las empresas vinculadas a ellos, como han recordado desde la Diputación.

Además, la institución provincial participará en dos mesas redondas sobre innovación y desarrollo local y sobre el papel de las administraciones públicas.

El presidente ha recordado que la apuesta por el talento se refleja en programas consolidados, como la Estrategia de Empleo, creada en 2014, el apoyo a los viveros de empresas de Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, con 60.000 euros anuales, que actúan como semilleros de proyectos y los Premios Emprendedores de la Diputación, dotados este año con 12.000 euros.