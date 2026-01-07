La Diputación de Salamanca convoca el IX Circuito Provincial de Canicross

Imagen de una prueba de canicross. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

La Diputación de Salamanca ha puesto en marcha la convocatoria del IX Circuito Provincial de Canicross, que se desarrollará durante esta temporada.

Tras el éxito de la edición anterior, que contó con 500 participantes y un total de cuatro pruebas, la institución provincial "reafirma su compromiso con el fomento de esta modalidad deportiva, así como con la adecuada planificación y coordinación de las competiciones que se celebran en la provincia", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

La Diputación ha añadido que podrán solicitar su inclusión en el calendario provincial los organizadores de pruebas de canicross cuyos recorridos se desarrollen íntegramente en la provincia de Salamanca, en representación de ayuntamientos, entidades deportivas o instituciones, debidamente identificadas y recogidas en el Anexo I de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 8 de enero y finalizará el 15 de enero del presente 2026 y las mismas deberán ser presentadas por la entidad organizadora, que será asimismo responsable de aportar los permisos y autorizaciones necesarios para la celebración de la prueba, que deberán entregarse con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para su celebración, han añadido.

La configuración del calendario provincial tendrá en cuenta criterios de planificación y equilibrio como la continuidad de pruebas ya celebradas en ediciones anteriores en fechas similares, la integración de varios municipios en un mismo recorrido y el nivel de participación registrado en la categoría absoluta en convocatorias previas, con el fin de garantizar una distribución adecuada de las pruebas a lo largo de la temporada y del territorio provincial, ha señalado la Diputación.

Las solicitudes se formalizarán mediante el modelo oficial que se adjunta a la convocatoria. Las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/... P-SA-20260105-002.pdf.