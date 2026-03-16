La Diputación de Salamanca convoca subvenciones por más de 68.000 euros para inventarios de bienes en municipios

La Diputación convoca subvenciones por más de 68.000 euros para inventarios de bienes en municipios. - DIPUTACIÓN SALAMANCA

SALAMANCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha puesto en marcha la convocatoria pública de subvenciones para el ejercicio 2026 destinada a la formación y rectificación de los inventarios de bienes de las entidades locales de la provincia. Esta línea de ayudas cuenta con una dotación presupuestaria total de 68.595 euros, con los que se pretende atender a un total de 20 entidades locales.

Esta iniciativa responde a la competencia de la institución provincial de prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a aquellos con menor capacidad económica y de gestión, para que puedan cumplir con su obligación legal de mantener actualizados sus registros patrimoniales, tal y como ha asegurado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 23 de marzo. Las bases de la convocatoria están disponibles para su consulta en el Boletín Oficial de la Provincia publicado el viernes 13 de marzo. La presentación de solicitudes debe realizarse de forma exclusivamente telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es

Podrán acogerse a esta selección las entidades locales de la provincia de Salamanca que cuenten con una población inferior a los 10.000 habitantes. El objeto de la ayuda es financiar los trabajos técnicos necesarios para la formación o rectificación del inventario de todos los bienes y derechos de la corporación, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.

Debido a dilaciones en la concesión de subvenciones previas, este programa, correspondiente originalmente al ejercicio 2025, deberá ejecutarse y finalizarse antes de que concluya el actual ejercicio económico para asegurar la financiación, como han indicado desde la Diputación salmantina.

Para la adjudicación de las ayudas, la Diputación ha establecido un orden de prioridad basado en los siguientes criterios: en primer lugar, se atenderán de forma prioritaria las solicitudes de municipios que aún no hayan realizado nunca su inventario de bienes. De quedar plazas disponibles, se seleccionarán municipios cuyos inventarios no hayan sido actualizados en, al menos, ocho años.