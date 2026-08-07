La Diputación de Salamanca destina 1,5 millones para prevención de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes

SALAMANCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha hecho efectivo el reparto de las ayudas del Plan PLANIF 2025, un programa dotado con 1,5 millones de euros destinado a que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan cumplir con sus obligaciones legales en materia de prevención y respuesta ante incendios forestales.

En total, son 354 los municipios de la provincia que se benefician de esta subvención para adaptarse al Decreto 6/2025 de la Junta de Castilla y León.

El reparto se ha estructurado en función de las necesidades técnicas de cada localidad.

De este modo, tal y como ha señalado la Diputación, 171 municipios han recibido una ayuda de 5.700 euros cada uno.

Se trata de localidades catalogadas como de especial riesgo, que han solicitado financiación tanto para la redacción de sus Planes de Actuación de Ámbito Local como para su Guía de Respuesta ante Emergencias. 183 municipios han recibido una cuantía de 2.500 euros.

En este caso, la ayuda se destina exclusivamente a la elaboración de la Guía de Respuesta ante Emergencias por Incendios Forestales.

La Guía de Respuesta ante Emergencias es un documento básico y obligatorio para la totalidad de los municipios de la provincia.

Su función es identificar de forma clara los recursos disponibles, especificar las zonas de mayor riesgo y establecer quiénes son las personas responsables en caso de declararse una emergencia.

Por otro lado, los Planes de Actuación de Ámbito Local son documentos de mayor complejidad técnica, dirigidos específicamente a los 171 municipios con mayor vulnerabilidad forestal según lo indica la Junta de Castilla y León.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha subrayado en la presentación de este plan, que esta ayuda nace con la vocación de ser una herramienta útil para los ayuntamientos ante la "complejidad técnica" que supone asumir estas tareas en solitario.

El Plan PLANIF 2025 busca garantizar que todos los municipios, sin importar su tamaño, cuenten con los mecanismos necesarios para gestionar emergencias.

Esta iniciativa complementa otros esfuerzos de la institución provincial en la materia, como el Plan de Equipamiento de Protección Civil y Prevención de Incendios, que cuenta con una dotación de cuatro millones de euros, como ha añadido la institución provincial en un comunicado.