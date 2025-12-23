Diputación de Salamanca destina 60.000 euros al año a viveros de empresas para que "el talento no caiga en saco roto"

De izquierda a derecha, el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador; el presidente de la Cámara de Comercio de Béjar, Buenaventura Velasco; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias y el presidente de la Cámara, Alberto Díaz. - EUROPA PRESS

La Diputación de Salamanca ha mantenido su apoyo económico con las Cámaras de Comercio de Salamanca y Béjar para el mantenimiento y funcionamiento de los viveros de empresas de Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte. Estos acuerdos contemplan una aportación total de 60.000 euros anuales, a razón de 20.000 euros para cada vivero.

Con esta financiación, la Diputación garantiza el mantenimiento de estos espacios y la calidad de los servicios que prestan, además de lograr que "el talento no caiga en saco roto en la provincia", como ha indicado el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias.

El acto de presentación de este apoyo ha contado con la presencia, además, del presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz; el presidente de la Cámara de Comercio de Béjar, Buenaventura Velasco; y el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador.

Durante su intervención, Javier Iglesias ha destacado la importancia de la cooperación institucional "para ofrecer herramientas reales y eficaces a emprendedores y pequeñas empresas". Asimismo, ha subrayado que este convenio tiene "un valor añadido muy importante: su impacto en el medio rural. En una provincia como ésta, es esencial que el talento tenga opciones para desarrollarse sin necesidad de marcharse".

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz, "estos convenios no son un simple trámite administrativo, sino la confirmación de una apuesta firme y sostenida por el desarrollo económico de Salamanca y por el talento que nace y crece en este territorio. Son el reflejo de una colaboración institucional eficaz, orientada a ofrecer apoyo real a emprendedores y empresas y a generar oportunidades que contribuyan al crecimiento y la cohesión de la provincia". Estas cifras dan a entender "el alto grado de confianza de las empresas en estos espacios", como ha añadido Alberto Díaz.

Los viveros de empresas de Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte se consolidan como espacios clave para el impulso de la actividad empresarial en sus territorios, al ofrecer infraestructuras modernas, conexión a internet, salas de reuniones y asesoramiento empresarial especializado, entre otros servicios, como ha recordado Díaz. Más allá de su función como espacios físicos, estos viveros actúan como centros de generación de oportunidades, intercambio de conocimiento y acompañamiento a proyectos empresariales en sus primeras etapas, han subrayado los presidentes camerales.

En cuanto a los datos de ocupación, el Vivero Iris de Ciudad Rodrigo cuenta con 10 despachos y dos naves, con una ocupación media en 2025 cercana al 50 por ciento, alcanzando en diciembre un 50 por ciento en despachos y un 58,33 por ciento en naves, tras un crecimiento progresivo desde la primavera.

El Vivero Innova de Peñaranda de Bracamonte registra una evolución muy positiva, al pasar de un 79,33 por ciento de ocupación en 2024 a un 83,89 por ciento en 2025, y alcanzar desde el mes de octubre un 93,33 por ciento de ocupación de sus 15 despachos. Por su parte, el vivero de Béjar, que dispone de 12 oficinas y dos naves, presenta una ocupación media del 91,7 por ciento en el mes de diciembre, quedando únicamente un despacho disponible.

Este apoyo económico recoge el compromiso de la Diputación de Salamanca de financiar los gastos de mantenimiento de los viveros, que incluyen suministros, limpieza, telecomunicaciones, material informático y de oficina, así como gastos de asesoramiento, auditoría, representación jurídica, promoción y personal, entre otros conceptos subvencionables.

Desde la institución provincial se ha subrayado, además, el impacto positivo de estos viveros en el medio rural, al facilitar que el talento emprendedor pueda desarrollarse en la propia provincia, contribuyendo a la fijación de población y a la dinamización económica de los municipios.